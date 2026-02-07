ENGLISH KURDÎ
DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 07.02.2026 17:50 7 Şubat 2026 17:50
 ~  SG: Son Güncelleme: 07.02.2026 18:39 7 Şubat 2026 18:39
Okuma Okuma:  3 dakika

SDG-ŞAM ANLAŞMASI

Haseke Valisi göreve başladı, anlaşmada yeni aşamaya geçiliyor

Haseke İç Güvenlik Komutanı Mervan el-Ali, Vali Nureddin İsa Ahmed’le görüşmesinin ardından, birkaç gün içinde Qamişlo Havalimanı ve Rumeylan petrol sahalarının devralınacağını, askerî güçlerin de kışlalarına çekileceğini açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Haseke Valisi göreve başladı, anlaşmada yeni aşamaya geçiliyor
Fotoğraf: North Press Agency/X

Suriye geçici hükümeti ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasındaki ateşkes ve entegrasyon anlaşması kapsamında SDG tarafından Haseke Valiliği’ne aday gösterilen Nureddin İsa Ahmed, bugün göreve başladı.

Nureddin İsa Ahmed kimdir?
Nureddin İsa Ahmed kimdir?
5 Şubat 2026

Haseke’nin ilk Kürt valisi olan Ahmed, Valilik Basın Ofisi’nin resmî Facebook sayfasında yayımladığı mesajda, Haseke’deki tüm bileşenlerin valisi olacağını belirtti. Ahmed, önceliklerinin güvenlik, emniyet, istikrar ve hizmetler olduğunu vurgulayarak, “Vatandaşın onuru her şeyin üstündedir” dedi.

“Fitneye izin vermeyeceğiz” diyen Ahmed, Haseke’nin etnik ve dinî çeşitliliğini koruma taahhüdünde bulundu.

Haseke Valiliği Basın Ofisi, Vali Ahmed’in 8 Şubat Pazar günü (Suriye’de haftanın ilk günü pazar) Haseke halkını valilik binasında kabul edeceğini duyurdu.

Haseke’de üst düzey toplantı

Şam merkezli çevrimiçi siyasal haber-yorum mecrası Enab Baladi’nin haberine göre Ahmed’in görevi devralması, valilik binasında lojistik ve teknik hazırlıkların tamamlanmasının ardından gerçekleşti.

Vali Ahmed, bugün ayrıca Suriye İçişleri Bakanlığı’ndan üst düzey bir heyetle toplantı yaptı. Heyete, Haseke İç Güvenlik Komutanı Mervan el-Ali başkanlık etti. Görüşmede, vilayetteki idari koordinasyon mekanizmaları ile sivil ve güvenlik işlerinin düzenlenmesi ele alındı.

Haseke merkezli Hawar Haber Ajansı (ANHA) ise görüşmeye Asayiş Genel Komutanlığı yöneticilerinden Mahmud Halil Ali’nin de katıldığını; karşılama ve hatıra fotoğraflarının ardından görüşmenin basına kapalı şekilde yapıldığını bildirdi.

Nureddin İsa Ahmed, Haseke'de törenle karşılandı
SDG'NİN HASEKE VALİSİ ADAYI ŞAM'DAYDI
Nureddin İsa Ahmed, Haseke'de törenle karşılandı
5 Şubat 2026

Mervan el-Ali ‘yeni adımları’ açıkladı

Haseke İç Güvenlik Komutanı Mervan el-Ali, Vali Nureddin İsa Ahmed ile yaptığı görüşmenin ardından valilik binası önünde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Erbil merkezli Rudaw TV’nin Arapça servisinin aktardığına göre El-Ali, Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara’nın Ahmed’in atama kararını onayladığını ve bugünkü görüşmenin “olumlu bir atmosferde” geçtiğini söyledi.

El-Ali, anlaşma kapsamında atılacak “yeni adımlara” değinerek, birkaç gün içinde Qamişlo Havalimanı ve Rumeylan petrol sahalarının devralınacağını, iki tarafın güçlerinin de kışlalarına çekileceğini açıkladı.

Kobanî’de kuşatma yok”

Kobanî’deki duruma ilişkin olarak ise El-Ali, “Şu anda bir kuşatma yok” dedi ve “Kobanî konusu, Kamışlı ve Haseke konularıyla organik biçimde bağlantılı; tek bir dosya” değerlendirmesinde bulundu.

El-Ali, Suriye İç Güvenlik Güçleri’nin Kobanî’ye “yakında” gireceğini, Haseke ve Qamişlo’da olacağı gibi Kobanî’de de askeri güçlerin geri çekileceğini ve “bölgenin yeniden normale dönmesi”nin hedeflendiğini söyledi.

Fırat Kantonu Özerk Yönetimi, 5 Şubat’ta Halep Vali Yardımcısı ve İç Güvenlik Komutanı ile yaptıkları görüşmeye rağmen Kobanî üzerindeki kuşatmanın kaldırılması yönünde somut adım atılmadığını ve Celebiye bölgesindeki askerî güçlerin çekilmediğini duyurdu. ANHA’nın bugün aktardığı açıklamada ayrıca Kobanî’nin “ilçe” olarak anılmasına ve “Ayn el-Arab” adında ısrar edilmesine tepki gösterildi. Özerk Yönetim, son olarak geçici hükümete kuşatmanın kaldırılması ve temel hizmetlerin sağlanması için adım atma çağrısında bulundu.

El-Ali’den 'Semelka' açıklaması

Asayiş güçlerinin Suriye güvenlik kurumlarına entegrasyon sürecinin “tüm hızıyla sürdüğünü” belirten El-Ali, Semelka Sınır Kapısı’nın kontrolüne ilişkin soruya da “Diğer sınır kapıları gibi devletin kontrolüne girecek” yanıtını verdi.

Kuzey ve Doğu Suriye’yi Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) bağlayan Semelka/Fişabur Sınır Kapısı, Haseke ve çevresi açısından hayati önem taşıyor. Suriye geçici hükümetine bağlı güçlerin bölgeye yönelik saldırıları sırasında IKBY üzerinden Kuzey ve Doğu Suriye’ye çok sayıda insani yardım sevk edilmişti.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
Suriye Kuzey ve Doğu Suriye Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi suriye demokratik güçleri Nureddin İsa Ahmed SDG-Şam anlaşması Kobanî Haseke
