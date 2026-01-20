Haseke kırsalında şiddetli çatışmalar: "Yüzlerce sivil göç ediyor"

Suriye geçici hükümetine bağlı güçler ve onlara eşlik eden silahlı gruplar ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasındaki çatışmalar, Haseke kırsalında yoğunlaştı. Çatışmaların ardından SDG, on binlerce IŞİD’li tutuklu ile ailelerinin bulunduğu El-Hol Kampı’ndan çekildiğini açıkladı.
Haseke merkezli Hawar Haber Ajansı’nın (ANHA) aktardığına göre, SDG Basın İrtibat Merkezi’nden yapılan açıklama şöyle:
“IŞİD dosyası karşısında uluslararası toplumun kayıtsız kalması ve bu son derece tehlikeli meseleye dair sorumluluğunu yerine getirmemesi nedeniyle güçlerimiz, El-Hol Kampı’ndan çekilmek ve artan risk ve tehditlerle karşı karşıya olan Kuzey Suriye kentlerinin çevresinde yeniden konuşlanmak zorunda kaldı.”
Suriye Arap Ordusu Harekât Komutanlığı ise SDG’yi IŞİD’lileri “serbest bırakmakla” suçladı.
Suriye’nin resmi haber ajansı SANA’nın aktardığı açıklamada, “Suriye Arap Ordusu, iç güvenlik güçleriyle iş birliği içinde bölgeye girerek güvenliği sağlayacak” denildi.
عدسة #المرصد_السوري: الطيران الحربي التابع لقوات "#التحالف_الدولي" يحلق في سماء #الحسكة. pic.twitter.com/DUC3zC2bF4— المرصد السوري لحقوق الإنسان (@syriahr) January 20, 2026
Haseke’nin kuzeyine yoğun göç
Londra merkezli muhalif Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Haseke kentinin mahallelerinden kuzey kırsalındaki kent ve beldelere doğru, yüzlerce ailenin katıldığı hızlanan bir toplu göç hareketi gözlemlendiğini bildirdi.
Gözlemevi, bu hareketliliğin bölgede şiddetli çatışmaların patlak verebileceği ve askeri operasyonların genişleyebileceği yönündeki toplumsal endişelerin artmasıyla bağlantılı olduğunu belirtti.
Çatışmalar nedeniyle göç etmek zorunda kalan sivillerin ağırlıklı olarak Qamişlo, Amûdê ve Tirbespî yönüne gittiği aktarıldı. Ailelerin önemli bir kısmı bu bölgelerdeki yakınlarının evlerine sığınırken, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan yüzlerce ailenin ise kendilerine acilen açılan cami ve okullarda barınmak zorunda kaldığı ifade edildi. Haber kaynakları, bölgede insani yardımın neredeyse tamamen yokluğuna dikkat çekti.
(VC)