Haseke kırsalında şiddetli çatışmalar: "Yüzlerce sivil göç ediyor"

Suriye geçici hükümetine bağlı güçler ve onlara eşlik eden silahlı gruplar ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasındaki çatışmalar, Haseke kırsalında yoğunlaştı. Çatışmaların ardından SDG, on binlerce IŞİD’li tutuklu ile ailelerinin bulunduğu El-Hol Kampı’ndan çekildiğini açıkladı.

Haseke merkezli Hawar Haber Ajansı’nın (ANHA) aktardığına göre, SDG Basın İrtibat Merkezi’nden yapılan açıklama şöyle:

“IŞİD dosyası karşısında uluslararası toplumun kayıtsız kalması ve bu son derece tehlikeli meseleye dair sorumluluğunu yerine getirmemesi nedeniyle güçlerimiz, El-Hol Kampı’ndan çekilmek ve artan risk ve tehditlerle karşı karşıya olan Kuzey Suriye kentlerinin çevresinde yeniden konuşlanmak zorunda kaldı.”

*Kuzeydoğu Suriye’deki son durumu gösteren harita: Sarı renkle gösterilen alanlar SDG’nin, yeşil renkle gösterilen alanlar ise Suriye geçici hükümetine bağlı güçlerin kontrolünde bulunuyor. (Kaynak: Liveuamap)

Suriye Arap Ordusu Harekât Komutanlığı ise SDG’yi IŞİD’lileri “serbest bırakmakla” suçladı.

Suriye’nin resmi haber ajansı SANA’nın aktardığı açıklamada, “Suriye Arap Ordusu, iç güvenlik güçleriyle iş birliği içinde bölgeye girerek güvenliği sağlayacak” denildi.

Öte yandan ABD öncülüğündeki Uluslararası Koalisyon’a ait savaş uçakları, El-Hol Kampı çevresinde uyarı amaçlı hava saldırıları gerçekleştirdi. SOHR, saldırıların IŞİD’li tutuklular ve ailelerini serbest bırakmaya çalıştığı belirtilen silahlı aşiret güçlerini hedef aldığını aktardı. Can kaybına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Haseke’nin kuzeyine yoğun göç

Londra merkezli muhalif Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Haseke kentinin mahallelerinden kuzey kırsalındaki kent ve beldelere doğru, yüzlerce ailenin katıldığı hızlanan bir toplu göç hareketi gözlemlendiğini bildirdi.

Gözlemevi, bu hareketliliğin bölgede şiddetli çatışmaların patlak verebileceği ve askeri operasyonların genişleyebileceği yönündeki toplumsal endişelerin artmasıyla bağlantılı olduğunu belirtti.

Çatışmalar nedeniyle göç etmek zorunda kalan sivillerin ağırlıklı olarak Qamişlo, Amûdê ve Tirbespî yönüne gittiği aktarıldı. Ailelerin önemli bir kısmı bu bölgelerdeki yakınlarının evlerine sığınırken, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan yüzlerce ailenin ise kendilerine acilen açılan cami ve okullarda barınmak zorunda kaldığı ifade edildi. Haber kaynakları, bölgede insani yardımın neredeyse tamamen yokluğuna dikkat çekti.

SOHR, Kuzeydoğu Suriye’deki insani krizin derinleştiğine dikkat çekerek, Rakka ve Tabka’dan gelen yerinden edilmişlerin sayısının 15 bini aştığını bildirdi. Gözlemevi, devam eden zorunlu yerinden edilmenin sonuçlarına karşı uyarıda bulunarak, uluslararası kuruluşları ve uluslararası toplumu binlerce sivilin acil ihtiyaçlarının karşılanması için derhâl müdahaleye çağırdı.

(VC)