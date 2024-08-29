Haseke'de Rusya ordusu-TSK ortak devriyesi protesto edildi

Suriye’nin Haseke vilayetinde Rusya ordusu ve TSK’nin gerçekleştirdiği ortak devriye protesto edildi.

Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi kontrolündeki Çil Axa (El-Cevadiye) kasabasına bağlı Dêrna Axa köyünde devriyenin önünü kesen protestoculara, Rusya güçleri müdahale etti.

Bölgeden yayın yapan Kuzey Haber Ajansı’nın (NPA) haberine göre, protestocular askeri zırhlı araçlara taş atarken, Rusya güçleri ise havaya ateş açtı ve kitlenin üzerine göz yaşartıcı gaz bombası attı.

Rojava merkezli Hawar Haber Ajansı (ANHA) ise Evin Îsa (31) adlı protestocunun Rusya’ya ait zırhlı aracın çarpması sonucu yaralandığını yazdı.

Îsa: Köyümüzden geçmelerini istemiyoruz

Bacakları kırılan ve Dêrik Hastanesi’ne kaldırılan Îsa, ANHA’ya konuştu.

Bölgeye artan saldırıları nedeniyle Türkiye’yi protesto ettiklerini ve ortak devriyenin köylerinden geçmesini kabul etmeyeceklerini belirten Evin Îsa, “Rusya saldırıları durdurması gerekirken, bizi korkutmaya ve panzerle ezmeye çalıştı” dedi.

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Fotoğraf: ANHA

Fırat’ın doğusunda Türkiye-Rusya ortak devriyesi TSK’nin 2019’da YPG-YPJ kontrolündeki Girê Spî (Tel Abyad) - Serêkaniyê (Resulayn) hattını ele geçirdiği ‘Barış Pınarı Operasyonu’, Ankara’nın ABD ve Rusya ile ayrı ayrı imzaladığı mutabakatlarla sona ermişti. 22 Ekim 2019’da Rusya ile imzalanan Soçi Mutabakatı kapsamında, “mevcut Barış Pınarı Harekât alanı sınırlarının batısı ve doğusunda 10 kilometre derinlikte”, Kamışlı şehri hariç olmak üzere ortak devriyelerin yapılması kararlaştırılmıştı. 1 Kasım 2019’da başlayan Rusya ordusu-TSK ortak devriyeleri, 5 Ekim 2023'te güvenlik nedeniyle durdurulmuştu. Milli Savunma Bakanlığı, ortak devriyelerin 22 Ağustos 2024’te yeniden başladığını açıklamıştı.

(VC)