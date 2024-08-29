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DÜNYA
Yayın Tarihi: 29 Ağustos 2024 16:30
 ~ Son Güncelleme: 29 Ağustos 2024 16:53
2 dk Okuma

Haseke'de Rusya ordusu-TSK ortak devriyesi protesto edildi

Çil Axa kasabası yakınlarındaki protestolar sırasında Rusya güçleri havaya ateş açtı, kitleye gaz bombasıyla müdahale etti. Rusya ordusuna ait zırhlı aracın çarptığı bir kişi yaralandı.

BİA Haber Merkezi

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Haseke'de Rusya ordusu-TSK ortak devriyesi protesto edildi
*Görsel, ANHA'nın videosundan alınmıştır.

Suriye’nin Haseke vilayetinde Rusya ordusu ve TSK’nin gerçekleştirdiği ortak devriye protesto edildi.

Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi kontrolündeki Çil Axa (El-Cevadiye) kasabasına bağlı Dêrna Axa köyünde devriyenin önünü kesen protestoculara, Rusya güçleri müdahale etti.

Bölgeden yayın yapan Kuzey Haber Ajansı’nın (NPA) haberine göre, protestocular askeri zırhlı araçlara taş atarken, Rusya güçleri ise havaya ateş açtı ve kitlenin üzerine göz yaşartıcı gaz bombası attı.

Rojava merkezli Hawar Haber Ajansı (ANHA) ise Evin Îsa (31) adlı protestocunun Rusya’ya ait zırhlı aracın çarpması sonucu yaralandığını yazdı.

Îsa: Köyümüzden geçmelerini istemiyoruz

Bacakları kırılan ve Dêrik Hastanesi’ne kaldırılan Îsa, ANHA’ya konuştu.

Bölgeye artan saldırıları nedeniyle Türkiye’yi protesto ettiklerini ve ortak devriyenin köylerinden geçmesini kabul etmeyeceklerini belirten Evin Îsa, “Rusya saldırıları durdurması gerekirken, bizi korkutmaya ve panzerle ezmeye çalıştı” dedi.

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26 Ekim 2023
Fotoğraf: ANHA

Fırat’ın doğusunda Türkiye-Rusya ortak devriyesi

TSK’nin 2019’da YPG-YPJ kontrolündeki Girê Spî (Tel Abyad) - Serêkaniyê (Resulayn) hattını ele geçirdiği ‘Barış Pınarı Operasyonu’, Ankara’nın ABD ve Rusya ile ayrı ayrı imzaladığı mutabakatlarla sona ermişti.

22 Ekim 2019’da Rusya ile imzalanan Soçi Mutabakatı kapsamında, “mevcut Barış Pınarı Harekât alanı sınırlarının batısı ve doğusunda 10 kilometre derinlikte”, Kamışlı şehri hariç olmak üzere ortak devriyelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

1 Kasım 2019’da başlayan Rusya ordusu-TSK ortak devriyeleri, 5 Ekim 2023'te güvenlik nedeniyle durdurulmuştu.

Milli Savunma Bakanlığı, ortak devriyelerin 22 Ağustos 2024’te yeniden başladığını açıklamıştı.

(VC)

Rojava Haseke ortak devriye rusya ordusu TSK
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