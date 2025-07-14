Hasat zamanında mısır üreticisine kötü haber: İthalata izin, yüzde sıfır gümrük vergisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurtdışından vergisiz bir şekilde mısır ithal edilmesinin önünü açan bir karar imzaladı.

Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Türkiye 31 Temmuz’a kadar 500 bin ton mısır ithalatı gerçekleştirecek. Söz konusu ithalat kapsamında gümrük vergisi oranı ise yüzde 0 olacak.

Mart ayında da 1 milyon tonluk mısır ithalatı için gümrük vergisi oranı yüzde 5'e düşürülmüştü. 1 Temmuz'da yeniden yüzde 130'a yükseltilmişti. Bu karardan 13 gün sonra da sıfırlanmış oldu.

Ticaret Bakanlığı mart atındaki indirimi “Arz güvenliği ve fiyat artış riskini önleme” diye gerekçelendirmişti.

(HA)