Hasankeyf'teki kazılarda 1600 yıllık askeri yapının kalıntıları bulundu

İnsanlık tarihinin en eski yerleşim yerlerinden biri olan Batman’ın Hasankeyf ilçesindeki Hasankeyf Kalesi'nde Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zekai Erdal'ın başkanlığında yürütülen arkeolojik kazılar sürüyor.

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalarda son olarak Roma İmparatoru 2. Konstantius dönemine ait olduğu belirlenen 1600 yıllık askeri yapının kalıntılarına ulaşıldı.

Bölgenin tarihi ve kültürel mirasının izlerini taşıyan Hasankeyf'in büyük bir bölümü, 2020 yılında resmî açılışı yapılan Ilısu Barajı'nda bir türbinin devreye alınmasıyla sular altında kaldı.



"Herhangi bir izine rastlanılmamıştı"

Kazı başkanı Doç. Dr. Zekai Erdal, gelişmeyle ilgili Anadolu Ajansı muhabirine şöyle dedi:

“Bir müjde verebiliriz. Tarih kaynaklarında Hasankeyf'te Geç Roma dönemine ait bir askeri yapı ve kaleden bahsedilmektedir. Ancak yapılan araştırmalarda bu Geç Roma dönemine ait yapının herhangi bir izine rastlanılmamıştı. Bu sadece arşiv kayıtlarına geçen bir bilgiydi. 2024 yılı itibarıyla arşiv kayıtlarında 2. Konstantius döneminde inşa edildiği söylenen ve 4. yüzyılla tarihlenen bir yapı kalıntısı ortaya çıktı."

Yapı kalıntısının temel özelliklerine değinen Erdal, Roma döneminde görülen İsodom duvar tekniğinde inşa edildiğini, derz aralığının çok ince olduğunu belirtti. Erdal, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Gerek taşların boyutları gerekse büyük saray ve diğer yapılarla olan inşa teknikleri ve taş ölçüleri karşılaştırıldığında Roma dönemi mimarisi üzerine çalışan hocalarımızla yaptığımız fikir alışverişi sonucu bulduğumuz yapı kalıntısının 2. Konstantius​​​​​​​ dönemine ait olduğu söylenen askeri yapının bir parçası olduğu kazılar sonucu ortaya çıkarılmıştır.

"Tek bir Hasankeyf vardı, onu da kaybettik"

“Buradaki duvar kalıntısının izini sürerek aslında Geç Roma dönemi ve sonrasındaki bölgede egemen olan Emevi, Abbasi, Mervani ve Hamdani gibi Artuklu öncesindeki devletlere ait yapı kalıntılarını da bulmayı umut ediyoruz.”