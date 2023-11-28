Hasan Saltık Kültür Merkezi Hozat’ta açıldı

İki yıl önce hayatını kaybeden Kalan Müzik'in sahibi, yapımcı Hasan Saltık adına açılan Hasan Saltık Kültür Merkezi, Dersim'in Hozat ilçesinde açıldı.

Munzur Press'ten Ercan Topaç'ın haberine göre açılışa Saltık’ın eşi Nülifer Saltık, TBMM Başkanvekili ve HEDEP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Hozat Belediye Başkanı Seyfi Geyik ve ilçe belediye başkanlarının yanı sıra siyasiler, sanatçılar ve yurttaşlar katıldı.

Hasan Saltık kimdir?

Merkezin açılışında konuşan Nilüfer Saltık, eşinin Anadolu’nun kayıp tarihini dünyaya tanıtmayı misyon edindiğini söyledi.

"İlk çocuğumuz Kalan Müzik'tir"

Saltık, “İki çocuğumuz var. Ama ilk çocuğumuz Kalan Müzik’tir. Hasan’la yol arkadaşlığını ve mücadeleyi birlikte öğrendik. Kalan Müzik, bizim bütün ömrümüzün toplam harmanıdır. Yalan dünyada hiçbirimiz kalıcı değiliz. Hasan Saltık yoruldu ve gitti. Ahmet Arif’in dediği gibi 'Yokluğun cehennemin öbür adıdır.' İnsanın ne kadar yaşadığı değil nasıl yaşadığı önemli. 57 yılda yaptıkları bin yıl yaşayacak" dedi.

"Kalbi selim bir dost"

Sırrı Süreyya Önder ise “Bazı insanlar vardır başkaları gibi düşünmez, başkalarının dert ettiği şeylerin daha fazlasını dert eder, daha güzel bir dünya, daha geniş bir kardeşliğin mümkünlüğü için çalışır, çabalar ve bir değer yaratırlar. Hasan onlardan biriydi. İşte bizler bu farkı ve değeri ancak onları kaybettiğimiz zaman anlarız. Hasan Saltık böyle bir değerimizdi. Kalbi selim bir dostumuzdu, yoldaşımızda. Devri daim olsun, ışıklar içinde uyusun. Onurlu anısını saygıyla selamlıyorum” şeklinde konuştu.

Hozat Belediyesi ve Kalan Müzik’in katkılarıyla yaptırılan Hasan Saltık Kültür Merkezi'nin açılışında Erkan Oğur, Cihat Aşkın, Cengiz Özkan, Mazlum Çimen, İsmail Hakkı Demircioğlu, Ender Balkır gibi isimler konser verdi.

HASAN SALTIK KÜLTÜR MERKEZİ AÇILIŞI

25.11.2023

TUNCELİ, HOZAT



Hasan’ın doğduğu topraklara geldik.. .

Dün burada unutamayacağımız bir gün yaşadık. Sevgili Hasan Saltık adına açılan kültür merkezinde yaptığımız bu ilk konser bizim için baştan sona kadar duygu yüklüydü. pic.twitter.com/R65yB8JNtN — Cihat Askin (@AskinCihat) November 26, 2023

Kalan Müzik sosyal medya hesabıdan, "Bu özel günde yoğun ilgilerinden dolayı başta Dersim halkına, Hozat Belediyesi’ne, katılım gösteren kıymetli sanatçılarımız ve sevenlerimize, katılamayıp dileklerini ileten tüm sanatçı ve dostlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.(AÖ)