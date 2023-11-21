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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 21 Kasım 2023 12:59
 ~ Son Güncelleme: 21 Kasım 2023 13:26
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Hasan Saltık Kültür Merkezi Hozat'ta açılıyor

Hozat Belediyesi’nin tahsis ettiği bina, Kalan Müzik’in katkılarıyla yenilendi. Hasan Saltık Kültür Merkezi'nin açılış töreni 25 Kasım Cumartesi günü gerçekleşiyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/21/hasan-saltik-kultur-merkezi-hozat-ta-aciliyor.jpg

İki yıl önce hayatını kaybeden Kalan Müzik'in sahibi, yapımcı Hasan Saltık adına Dersim Hozat'ta kültür merkezi açılıyor.

Hasan Saltık kimdir?
Hasan Saltık kimdir?
21 Kasım 2023

Hozat Belediyesi’nin tahsis ettiği binada Kalan Müzik’in katkılarıyla yenilenen Hasan Saltık Kültür Merkezi'nin açılış töreni 25 Kasım Cumartesi günü gerçekleşiyor. 

Kültür merkezi, sergi, tiyatro, konser etkinliklerine ev sahipliği yapacak.

Hozat Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle: 

Anı evi 


“'Bir gün gelecek, kişiler değerlendirilirken toplum için ne yapmış değerlendirilmesi yapılacak. Kaybolmuş bir kültürü topluma tekrar sunmanın çok önemli bir çalışma olduğunu düşünüyorum.'

"Bu sözler geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz değerli büyüğümüz ve hemşerimiz Hasan Saltık’a ait…

"Kendisi Dersim kültürü, sanatı, tarihi ve coğrafyası için çok şey yaptı. İlçemizde ve ilimizde gerçekleşen festivaller başta olmak üzere bir çok etkinlikte önemli katkılar sundu.

"Bizler de Hasan Saltık'ın adını ilçemizde yaşatmak amacıyla Haziran Ayı Meclis Toplantımızda Belediyemize ait düğün salonumuzu kültür merkezi haline dönüştürmeyi ve bu merkeze Hasan Saltık Kültür Merkezi adının verilmesini kararlaştırdık.

"Kültür Merkezi; Hasan Saltık'ın arşivlerinin ve resimlerinin olduğu bir anı evi olmanın yanı sıra kültürel ve sanatsal çalışmaların yapılacağı bir mekân olacak.

"Bu toplum için çok şey yaptın. Söz veriyoruz, seni ve katkılarını asla unutmayacağız." (AÖ)

hasan saltık kalan müzik Hozat Belediyesi
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