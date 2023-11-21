Hasan Saltık kimdir?

1964 yılında Dersim'in Hozat ilçesinde doğan Hasan Saltık, ilköğrenimi bu şehirde, orta öğrenimini ise İstanbul'da tamamladı. Bir dönem İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda obua eğitimi de alan Saltık, ekonomik nedenlerle okulu yarıda bıraktı ve Suadiye Lisesi'ne devam etti.

30 yıl önce, Unkapanı'ndaki İstanbul Manifaturacılar Çarşısı'nda (İMÇ) küçük bir dükkanda Kalan Müzik'i kurdu ve şirketin yolculuğu Grup Yorum'un "Yürek Çağrısı" isimli albümüyle başladı.

Az bilinen kültürleri, unutulmakta olan kayıtları ve müzik türlerini etnomüzikolojik çalışmalarla Kalan Müzik etiketiyle gün yüzüne çıkardı.

Şirket, Seyyan Hanım'ın Tangoları albümü ve birçok Klasik Türk Müziği de dahil olmak üzere pek çok 78 devirli taş plağı temizleyip ardından da yeniden basarak bu alanda Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi.

Tanburi Cemil Bey, Şükrü Tunar, Udi Hrant ve Yorgo Bacanos'un kayıtları da bu işleri takip etti.

Türk, Kürt, Alevi, Ermeni, Pomak, Ezidi, Gürcü ve daha pek çok kültürün müzikal eserleri de yine Kalan Müzik arşivinde yerini buldu.

Fikret Kızılok'tan Tolga Çandar'a, Erkan Oğur'dan Fuat Saka'ya, Neşet Ertaş'tan Tülay Germen'e pek çok sanatçı ve grubun işleri Saltık ve Kalan Müzik aracılığıyla müzikseverlere ulaştı.

Hasan Saltık, 2 Haziran akşamı Bodrum'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonunda hayatını kaybetti.

Kalan Müzik, Saltık'ın ölümünü "Bazı şeyleri duyurmak çok zor, büyük acıları... Belki sonra, dilimiz döndüğünde... Şimdi kısa sürmüş ömre sessizce ağıt yakıyoruz. Hasan Saltık yaşadı, devri daim olsun" sözleriyle duyurdu."

Hasan Saltık 57 yaşındaydı. (AÖ)