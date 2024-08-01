Hasan Nasrallah: "İsrail ile açık bir savaşa girdik"

Lübnan'da konuşlu, İran yanlısı Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Hizbullah komutanlarından Fuad Şükür'ün önceki gün İsrail'in Beyrut'taki saldırısı sonucunda öldürmesine ilişkin demecinde "savaşta yeni bir aşamaya girdik" dedi.

Nasrallah, İsrail ordusunun 30 Temmuz'da Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Dahiye semtine düzenlediği hava saldırısında öldürülen Şükür'ün cenaze törenine video konferansla katılarak çatışmanın seyrine ilişkin tespitlerde bulundu.

"Nasrallah: Biraz gülün,

çünkü çok ağlayacaksınız" İsrail'in Beyrut saldırısının ardından sınır hattındaki çatışmaların yeni bir evreye girdiğini belirten Nasrallah, "Sadece bir destek cephesi olmanın ötesine geçtik. Bu tüm cephelerde açık bir savaş. Yeni bir aşamaya girdik." dedi. İsrail'e seslenen Nasrallah, "Biraz gülün ama çok ağlayacaksınız ve hangi çizgiyi aştığınızı, ne tür bir saldırganlık yaptığınızı bilmiyorsunuz. Tüm destek cepheleri yeni bir aşamaya girdi ancak bunun tırmanması düşmanın (İsrail) tepkisine göre değişiyor." diyerek çatışmanın geldiği noktayı değerlendirdi.

"Mecdel Şems saldırısını biz yapmadık"

İsrail işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Dürzi kenti Mecdel Şems'e 27 Temmuz'da yapılan ve Hizbullah'ın sorumlu tutulduğu saldırıya değinen Nasrallah, "Daha önce de bu olayla bağlantımız olmadığını söyledik[lerini]" hatırlattı.

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"Şu ana kadar yaptığımız tüm eylemleri üstlendik. Yanılıyorsak bunu kabul ederiz ancak iç soruşturmamız füzeyle hiçbir ilgimizin olmadığını doğruladı." dedi.

Nasrallah, İsrail'in herhangi bir kanıt sunmadan doğrudan Hizbullah'ı suçladığını ve bu olayı Şükür ve diğer sivilleri öldürmek için bir bahane olarak kullandığını söyledi. Hizbullah lideri, Mecdel Şems'e isabet eden füzenin İsrail'in hava savunma sisteminden fırlatılan önleme füzesi olduğunu belirtti.

Nasrallah, Şükür'ün de öldürüldüğü Dahiye'ye yönelik saldırının Mecdel Şems'in misillemesi olmadığını, savaşın bir parçası ve Lübnan destek cephesine yanıt olduğunu söyledi.

Nasrallah, Şükür'ün vurulduğu binada Milad Bedi isimli İran uyruklu bir kişinin öldüğünü aktardı ancak bu kişi hakkında başka ayrıntı vermedi. Hizbullah Hareketi, dün, İsrail ordusunun 30 Temmuz'da Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında üst düzey komutanı Fuad Şükür'ün öldüğünü doğrulamıştı. İsrail'in söz konusu saldırısında 3'ü kadın, 2'si çocuk olmak üzere toplam 7 kişi hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Şükür suikasti

İsrail ordusu, 30 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın komutanlarından Fuad Şükür'ü öldürdüğünü duyurmuştu. Açıklamada, saldırının savaş uçaklarıyla gerçekleştirildiği ve öldürülen komutanın Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın "sağ kolu" olduğu iddia edilmişti. Şükür'ün ayrıca "8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'e yönelik saldırıları yönettiği, 27 Temmuz'daki Mecdel Şems saldırısının sorumlusu olduğu" öne sürülmüştü.

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İsrail basınında da Şükür'ün birkaç yıl önce Hizbullah'ın "hassas füze projesi" komutanı olarak atandığı aktarılmıştı. Hizbullah komutanı Fuad Şükür, 1983'te Beyrut'taki ABD Deniz Piyadeleri kışlasının bombalanmasında rolü olduğu iddiasıyla Washington'ın başına ödül koyduğu isimler arasında yer alıyordu.

(AEK)