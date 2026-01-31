ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 31.01.2026 10:47 31 Ocak 2026 10:47
 ~  SG: Son Güncelleme: 31.01.2026 10:52 31 Ocak 2026 10:52
Okuma Okuma:  1 dakika

Hasan Can Kaya ve Reynmen’in de aralarında olduğu 11 kişi gözaltına alındı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında 11 kişi gözaltına alındı.

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, aralarında komedyen Hasan Can Kaya ile sosyal medya fenomeni Reynmen olarak bilinen Yusuf Aktaş’ın da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Başsavcılık konuya ilişkin yaptığı açıklamada; “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti”, “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma” ile “kullanmak amacıyla uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ya da kullanmak” suçları kapsamında soruşturma yürüttüğünü kaydetti.

Bu kapsamda İstanbul, Ankara, Muğla ve Yalova'da arama ve gözaltı işlemlerinin yapıldığı aktaran savcılık, sabah saatlerinde Hasan Can Kaya, Yusuf Aktaş (Reynmen), Emirhan Çakal, Mazlum Aktürk, Mert Eren Bülbül, Sıla Dündar, Döndü Şahin, Burak Güngör, Ahmet Can Dündar, Berkcan Güven ve Fırat Yayla’nın gözaltına alındığını bildirdi.

Operasyonu savcılık talimatı doğrultusunda İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Narkotik Şube ekipleri yaptı.

Haber Yeri
İstanbul
uyuşturucu operasyonu
