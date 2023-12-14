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Yayın Tarihi: 14 Aralık 2023 17:20
 ~ Son Güncelleme: 14 Aralık 2023 17:52
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Hasan Bitmez kimdir?

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı da olan Bitmez, 14 Mayıs'taki seçimlerde Kocaeli milletvekili seçildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/14/hasan-bitmez-kimdir.jpg
Fotoğraf: AA

Giresun'da 1969'da dünyaya geldi. Yükseköğrenimini El-Ezher Üniversitesi'nde tamamladı.

Milli Gençlik Vakfında çeşitli kademelerde görevler yaptı. 2000'de Anadolu Gençlik Dergisini kurdu ve derginin genel yayın yönetmenliğini üstlendi.

Siyasete Refah Partisi Gebze İlçe Teşkilatında başladı. Fazilet Partisi ve Saadet Partisinde çeşitli kademelerde görevler aldı.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı da olan Bitmez, 14 Mayıs'taki seçimlerde Kocaeli milletvekili seçildi.

Arapça ve İngilizce bilen Bitmez, evli ve bir çocuk babasıydı.(AÖ)

hasan bitmez
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