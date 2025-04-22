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Yayın Tarihi: 22 Nisan 2025 08:16
 ~ Son Güncelleme: 22 Nisan 2025 12:35
2 dk Okuma

Harvard Üniversitesi'nden Trump yönetimine dava: Fonların dondurulması hukuka aykırı

Rektör Alan Garber, üniversitenin internet sitesinde yayımladığı açıklamada, Trump yönetiminin yaklaşık 2,2 milyar dolarlık mevcut fonu dondurduğunu ve 1 milyar dolar daha dondurmayı planladığını belirtti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Bu görsel, klasik mimarisiyle dikkat çeken büyük bir üniversite binasını betimlemektedir. Fotoğrafın merkezinde, kırmızı tuğlalarla inşa edilmiş tarihi bir yapı yer almakta. Bina, simetrik bir düzene sahip ve ortasında kemerli bir ana giriş bulunuyor.
Fotoğraf: AA

Harvard Üniversitesi, Trump yönetiminin üniversiteye sağlanan federal fonları dondurma kararına karşı hukuki mücadele başlattı. Üniversite, bu adımın yasalara aykırı olduğunu belirterek dava açtığını duyurdu.

Trump yönetiminin milyarlarca dolarlık fonu kesmekle tehdit ettiği Harvard Üniversitesi, Trump'ın taleplerini kabul etmeyeceğini belirtmişti.

"Yasa dışı talepleri kabul etmiyoruz"

Rektör Alan Garber, üniversitenin internet sitesinde yayımladığı açıklamada, Trump yönetiminin yaklaşık 2,2 milyar dolarlık mevcut fonu dondurduğunu ve 1 milyar dolar daha dondurmayı planladığını belirtti.

Garber, yönetimin Harvard’dan “yasa dışı taleplerini” yerine getirmesini beklediğini, ancak üniversitenin bu talepleri reddettiğini söyledi.

Garber ayrıca, vergi muafiyetlerinin kaldırılmasının da gündeme geldiğini ve bu tür adımların eğitim, sağlık ve araştırma alanlarında ciddi etkiler doğurabileceğini vurguladı.

“Yükseköğretim değerlerini savunuyoruz”

Açıklamada, hükümetin fonları ideolojik bir baskı aracı olarak kullandığına dikkat çekildi. Garber, "Hükümet, üniversitede kimin işe alınacağına ve ne öğretileceğine müdahale etmeye çalışıyor. Bugün, Amerikan yükseköğretimini dünya için örnek haline getiren değerleri savunuyoruz" dedi.

Dava dilekçesinde ise, "Hükümet, Harvard'ı kendi ideolojik bakış açılarına uyum sağlamaya zorlamak için federal fonları kesme tehdidini kullanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Fon kesintilerinin arka planı

Trump yönetimi, Filistin yanlısı kampüs protestoları ve üniversitelerin çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarını gerekçe göstererek birçok üniversiteyi hedef almıştı. Bu çerçevede Harvard’a sağlanan 8,7 milyar doların "sivil haklar yasalarına uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığının" araştırıldığı açıklanmıştı.

Harvard ise bu talepleri reddederek reform baskılarına boyun eğmeyeceğini belirtmişti. Üniversite profesörleri, söz konusu soruşturmanın ardından dava yoluna gitmişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, fonların dondurulmasını “antisemitizme karşı yasaların uygulanması” gerekçesiyle savunurken, ABD Gelir İdaresi (IRS), Harvard’ın vergi muafiyetini kaldırma olasılığını değerlendirmeye aldı.

Trump, taleplerine uymayan Harvard Üniversitesi’nin 2,2 milyar dolarlık fonunu dondurdu
Trump, taleplerine uymayan Harvard Üniversitesi’nin 2,2 milyar dolarlık fonunu dondurdu
15 Nisan 2025

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
harvard üniversitesi trump trump tehdit
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