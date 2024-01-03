Harvard Rektörü “İsrail eleştirisi” nedeniyle istifa etmek zorunda kaldı

ABD, Boston’daki Harvard Üniversitesi’nin Rektörü Claudine Gay istifa etti.

Guardian’ın haberine göre, rektörlük görevinden ayrılan Gay, okuldaki öğretim üyeliği görevine devam edecek.

Forbes, üniversitenin ilk siyah rektörü olan ve Temmuz 2023’te göreve başlayan Gay’in, okul tarihindeki en kısa süreli rektör olduğunu yazdı: “Hiçbir zenginlik, başarı, övgü veya şöhret, siyah karşıtı bir dünyada güvenlik ve koruma sağlayamaz. Siyahların ‘mükemmelliği’ asla yeterli olmayacak. Claudine Gay, Ketanji Brown Jackson ve Nikole Hannah-Jones'un hikayeleri bize bir şey öğretebilirse, o da ne kadar bildiğinizin, ne kadar başardığınızın veya ne kadar ilerleme kaydettiğinizin bir öneminin olmadığı... Siyahlar ve özellikle de siyah kadınlar için 'mükemmel olmak', sizi zarar görmekten korumayacak.”

“Antisemitizm” ile suçlanmıştı

Claudine Gay ile yönetim kurulu üyeleri, kampüste düzenlenen İsrail'e tepki gösterilerini “düşünce özgürlüğü”​​​​​​​ kapsamında değerlendirdikleri için “antisemitizm” ile suçlanmıştı. Bunun ardından Gay ayrıca intihal yapmakla da eleştirildi.

The Harvard Crimson’dan Brooks B. Anderson ve Joshua A. Kaplan imzalı makalede, Claudine Gay’in 7 Ekim’de başlayan İsrail-Filistin savaşının ardından gönderdiği e-postalar da eleştiri konusu oldu. Makalede, Gay’in acilen istifa etmesi talep edildi.

Bu mesajların öncesinde eski Harvard Yönetim Kurulu Başkanı Lawrence H. Summers da “Harvard liderliğinin şimdiye kadarki sessizliği, öğrenci gruplarının yalnızca İsrail'i suçlayan sesli ve geniş çapta rapor edilen açıklamasıyla birleştiğinde, Harvard'ın Yahudi İsrail devletine karşı düzenlenen terör eylemlerine karşı en iyi ihtimalle tarafsız görünmesine izin verdi” açıklamasını yapmıştı.

“Üniversiteye zarar gelmemesi için” ayrıldı

İstifa etmesi için üzerinde baskı kurulan Rektör Gay, “hakkındaki kişisel tartışmaların üniversiteye zarar vermemesi için görevinden ayrıldığını” açıkladı.

Yazılı bir açıklamayla istifa eden Gay, üniversitenin son dönemdeki tartışmalardan bağımsız şekilde hedeflerine devam edebilmesi için böyle bir karar aldığını belirtti: “Harvard'ın çıkarına en uygun olan şeyin benim istifam olduğu artık açıktır, öyle ki bundan sonra üniversite bu oldukça zorlu süreci bir kişiden ziyade kuruma odaklanarak yönetebilir.”

Açıklamasında, kampüste düzenlenen Filistin'e destek gösterileriyle ilgili tartışmalara ya da sonrasında ABD Kongresinde katıldığı ve antisemitizmin tartışıldığı oturuma ise değinmedi.

Ayrıca Gay, kampüste nefret suçlarına yer olmadığını ifade etti.

Eski intihal iddiaları

ABD medyasına yansıyan haberlerde Gay'in İsrail'e tepki gösterilerini düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirmesi sonrasında özellikle İsrail yanlısı kesimlerden yoğun tepki aldığı, 5 Aralık 2023'te katıldığı Kongre oturumunda sorulara verdiği yanıtlarla baskının arttığı ve eski rektörün bu süreci iyi yönetemediği yorumları yer aldı.

Gay hakkında son bir hafta içinde “önceki bazı akademik çalışmalarında intihal yaptığı” iddiaları basında dillendirilmişti.

Cumhuriyetçi Kongre üyesi: Geç kalmış mecburi istifa

Kongredeki oturumda Gay’i sert sözlerle eleştiren ve kampüste antisemitik eylemlere izin verdiği iddiasıyla Gay’i suçlayan Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Elise Stefanik, konuyla ilgili X hesabından paylaşım yaptı.

Stefanik, Pensilvanya Üniversitesi Rektörü Elizabeth Magill'in ardından Harvard Rektörünün de istifasına atfen, “Şimdi iki etti. Antisemitik ve intihalci rektörün bu geç kalmış mecburi istifasının, herhangi bir üniversite tarihindeki en büyük skandalın sadece başlangıcı olduğunu Harvard da biliyor” dedi.

Kongre’de ifadeye çağrılmıştı

ABD Kongresi Eğitim ve İş Gücü Komisyonunda 5 Aralık'ta düzenlenen “Kampüs Rektörlerini Sorumlu Tutmak ve Antisemitizmle Mücadele” başlıklı oturum kapsamında, Harvard Üniversitesi Rektörü Claudine Gay, Pensilvanya Üniversitesi Rektörü Elizabeth Magill ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) Rektörü Sally Kornbluth, üniversite kampüsünde antisemitizm olaylarına ilişkin yaklaşımlarına dair ifade vermeye çağrılmıştı.

Üç rektör, antisemitizmle ilgili konularda öğrencilere yönelik disiplin faaliyetlerine, üniversitelerin nasıl farklı görüşleri temsil ettiğine ve kampüsteki güvenliğe ilişkin soruları yanıtladı.

Rektörlüğe son bir yılda başlayan Gay, Magill ve Kornbluth, antisemitizmle birlikte Müslüman karşıtlığı ve nefretin her türlüsünün artışına karşı mücadele edeceklerini belirtti.

Üç isim de İsrail'e tepki gösterilerini, ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirmesi nedeniyle yoğun eleştiri ve baskıyla karşı karşıya kalarak istifa etmeye zorlandı. Pensilvanya Üniversitesi Rektörü Magill, baskıların ardından istifa etmişti.

Harvard Üniversitesi yönetimi ilk açıklamasında, Rektör Gay'in, ABD Kongresinde antisemitizmle ilgili oturumda yaptığı açıklamalar nedeniyle aldığı tepkilere rağmen görevinde kalacağını duyurmuştu. MIT Rektörü Kornbluth ise görevini sürdürüyor. (AS)