ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 27 Eylül 2024 17:26
 ~ Son Güncelleme: 27 Eylül 2024 17:26
1 dk Okuma

Harry Potter serisinin Profesör McGonagall'ı hayatını kaybetti

Oyuncu Maggie Smith, Londra'da tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Harry Potter serisinin Profesör McGonagall'ı hayatını kaybetti

"Harry Potter" film serisinde Profesör Minerva McGonagall'ı canlandıran İngiliz oyuncu Maggie Smith, Londra'da tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Smith'in oğulları Toby Stephens ve Chris Larkin yaptıkları ortak açıklamada, annelerinin tedavi gördüğü Chelsea and Westminster Hastanesi'nde hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kariyeri

Sahne hayatına 1952'de başlayan, sinemaya ise 1956'da "Evdeki Çocuk" filmiyle giren oyuncu, kariyeri boyunca çok sayıda sinema, tiyatro ve televizyon yapımında yer aldı.

Muriel Spark'ın "Bayan Jean Brodie'nin Baharı" romanından uyarlanan 1969 yapımı "Genç Kızlar" filmindeki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ı kazanan Smith, 1978 yapımı Kaliforniya Suiti filmindeki rolüyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Oscar'ının sahibi oldu.

Smith, son dönemde "Harry Potter" serisinde Profesör Minerva McGonagall, "Downton Abbey" dizisinde Violet Crawley, "Lady in the Van" filminde ise Bayan Shepherd karakterlerine hayat vermişti. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
harry potter Profesör Minerva McGonagall Maggie Smith
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git