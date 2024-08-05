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DÜNYA
Yayın Tarihi: 5 Ağustos 2024 13:03
 ~ Son Güncelleme: 5 Ağustos 2024 13:05
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Harris, seçim anketlerinde hızla yükseliyor

Demokratların Başkan adayı Harris, Trump’ın Fox News’ta tartışma önerisini reddetti, önceden planlandığı üzere 10 Eylül’deki münazaraya katılacağını açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Harris, seçim anketlerinde hızla yükseliyor

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Partinin Başkan adayı Donald Trump, 5 Kasım başkanlık seçimi öncesi Demokrat Parti’nin adayı Kamala Harris ile 4 Eylül'de Cumhuriyetçilere yakın olan Fox News’taki yayında karşı karşıya gelmeyi kabul etti.

Trump, Truth Social hesabındaki paylaşımda, Harris ile 4 Eylül Çarşamba günü canlı yayında tartışmayı beklediğini yazdı ve “Kurallar ise 'Uykucu Joe' (ABD Başkanı Joe Biden) ile yaptığımız tartışmayla aynı kalacak” dedi.

Biden’ın çekilmesinin ardındna yaşananları darbe olarak niteleyen Trump, “Biliyorsunuz Demokratlar yenilgisini kabul eden bir adayı gayri resmi yolla yenisiyle değiştirdi. Bu daha önce hiç yapılmadı ve bunu demokrasiye bir tehdit olarak görüyorum. Ancak bu 'darbenin' sonuçlarıyla yüzleşmeye hazırım. Tartışmada Joe'yu 'çılgın Kamala' ile değiştirmeye de hazırım” dedi.

“Trump kaçıyor”

Konuya ilişkin dün sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Yardımcısı Kamala Harris, önceden planlanmış olan 10 Eylül’deki tartışmaya katılacağını söyledi, “'Herhangi bir zamanda, herhangi bir yerde' ifadesinin 'belirli bir zamanda, belirli güvenli bir alanda' halini alması ilginç... Kendisinin de kabul ettiği gibi 10 Eylül'de orada olacağım. Umarım onu da orada görürüm" dedi.

Harris'in sözcüsü Michael Tyler da Trump'ın 'korkmuş bir şekilde kaçtığını' söyleyerek, Harris'in kampanya ekibinin 10 Eylül'de yapılacak ve her iki kampanya ekibinin de hemfikir kalmış olduğu münazaranın ardından başka münazaraları da görüşmekten mutluluk duyacağını ifade etti.

Trump, cuma günü yine Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, Biden'ın seçim yarışından çekildiğini hatırlatarak ve kendisinin de kanalla davalık olduğuna işaret ederek ABC'deki tartışmanın iptal olduğunu söylemişti.

Harris anketlerde önde görünüyor

New York Magazine’deki Ed Kilgore imzalı makaleye göre, “Biden’ın görevi bıraktığı iki haftada Harris, anketlerde hızlı bir yükseliş elde etti ve bunun sadece anlık bir sıçrama değil, bir trend olduğu açıkça görülüyor.”

FiveThirtyEight ulusal anket ortalamalarına göre Harris, Trump'a yüzde 1,4 fark atmış durumda. Diğer rakibi Robert F. Kennedy Jr.’dan da yüzde 5,6 oy oranıyla önde görünüyor.

Ed Kilgore, Harris’in “büyük bir hata yapmadığı takdirde” bu olumlu eğilimi sürdürme fırsatının yüksek olduğunu yazdı.

CBS de Harris’in adaylığıyla gençlerin ve siyahların seçime daha fazla ilgili göstermeye başladığını ve oy verme olasılıklarının arttığını yazdı: “Kamala Harris, 2024 başkanlık yarışını yeniden başlattı. Başkan Biden’ın asla yetişemediği bir şekilde ülke genelinde rakibinden 1 puan öne geçti. Biden, 5 puan gerideydi. Seçmenler, önümüzdeki birkaç haftanın kritik olacağını düşünüyor.”

Demokrat Parti açıkladı: Harris adaylığı garantiledi

Başkan Yardımcısı Harris, seçimde Demokratların adayı olmayı garantiledi. Demokrat Parti Ulusal Komitesi Başkanı Jaime Harrison, Harris'in, aday olabilmesi için gereken delege sayısına ulaştığını duyurdu.

Demokrat Partinin başkan adayı, 19-22 Ağustos tarihlerinde Chicago kentinde yapılacak parti kongresinde resmi olarak belirlenecek.

(AS)

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