ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 28 Temmuz 2024 14:00
 ~ Son Güncelleme: 28 Temmuz 2024 14:10
2 dk Okuma

Harris, ilk haftada 200 milyon dolar bağış topladı

Biden'ın aday göstermesinden sonraki 24 saatte 81 milyon dolar bağış toplayan Kamala Harris, seçim kampanyasının ilk haftasında 200 milyon dolar bağış topladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Harris, ilk haftada 200 milyon dolar bağış topladı
Fotoğraf: AA

ABD Başkanı Joe Biden'ın başkanlık yarışından çekilip yerine önerdiği Başkan Yardımcısı Kamala Harris, seçimler için başlattığı kampanyanın ilk haftasında 200 milyon dolar bağış topladı.

Harris: Adaylığı hak etme ve kazanma niyetindeyim
Harris: Adaylığı hak etme ve kazanma niyetindeyim
22 Temmuz 2024

AA'nın haberine göre, Harris'in ekibinden yapılan açıklamada, son rakamlara göre toplanan paranın yüzde 66'sının ilk kez bağış yapanlardan ve Biden'ın yarıştan çekilip Harris'i desteklediğini söylemesinin ardından geldiği bildirildi.

Joe Biden Başkanlık yarışından çekildi
KAMALA HARRİS'İ DESTEKLEYECEK
Joe Biden Başkanlık yarışından çekildi
21 Temmuz 2024

5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokratların başkan adaylığına en yakın ismi Harris'in, seçim kampanyanın ilk haftasında 200 milyon dolar bağış topladığı belirtilen açıklamada, 170 bini aşkın kişinin de destek amacıyla kampanyaya gönüllü olarak kayıt yaptırdığı kaydedildi.

Trump, Biden’ın bağışlarını devralan Harris’ten şikayetçi oldu
Trump, Biden’ın bağışlarını devralan Harris’ten şikayetçi oldu
24 Temmuz 2024

Harris, Biden'ın onu aday göstermesinden sonraki 24 saatte 81 milyon dolar bağış toplamış ve bu miktar 24 saat içinde ulaşılmış en yüksek bağış miktarı olarak kayda geçmişti.

Kamala Harris, 24 saatte 81 milyon dolar bağış topladı
Kamala Harris, 24 saatte 81 milyon dolar bağış topladı
23 Temmuz 2024

ABD'de başkanlık seçim sürecinde toplanan bağışların miktarı ve bağışçı sayısı, seçim sonuçlarına ilişkin fikir vermesi bakımından yakından takip ediliyor.

(AD)

kamala harris
Sayfa Başına Git