HABER
Yayın Tarihi: 17 Kasım 2025 09:34
 ~ Son Güncelleme: 17 Kasım 2025 09:39
2 dk Okuma

Hareket Yönetimi: Zap güçlerimizi uygun sahalara çektik

Hareket Yönetimi, “Mevcut haliyle söz konusu alanda çatışma riski tamamen ortadan kaldırılmıştır” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Fotoğrafta bir grup kadın, askeri tarzda kamuflaj kıyafetler giymiş hâlde tek sıra halinde yürüyor ya da törensel bir düzende ilerliyor. Kadınların bir kısmının elinde tüfek bulunuyor. En öndeki kişiler net şekilde görünürken, öndeki kadın hafif bulanık olduğundan yüz hatları seçilemiyor.
Fotoğraf: Anadolu Ajansı ( 11 Temmuz'daki silah bırakma töreninden)

Kürt Özgürlük Hareketi, bir açıklama yaptı ve Harekete bağlı gerilla güçlerinin Zap alanından başka alanlara çektiklerini duyurdu.

Hareket Yönetimi imzasıyla yayınlanan açıklamada “Bu yeni adımımızın, Kürt sorununun çözümüne ve Türkiye’nin barışı ve demokratikleşmesine hizmet edeceği inancındayız” denildi.

"Çatışma riski tamamen ortadan kaldırıldı"

Fırat Haber Ajansı’nda yayınlanan açıklamanın tamamı şöyle:

“Türkiye sınırları içinden Medya Savunma Alanlarına geri çekilen gerillalarımızdan 25’inin bizzat hazır bulunduğu 26 Ekim tarihli basın toplantısında yaptığımız açıklamamızda, sınır üzerinde de çatışma riski bulunan yerlerde çatışmayı önleyici düzeltmeler yapacağımızı belirtmiştik. O tarihten bu yana ilgili organların yaptığı çalışmalar temelinde Zap alanında önemli bir sonuca ulaştık. 16 Kasım akşamı itibariyle Zap alanında çatışma riski oluşturan güçlerimiz farklı uygun sahalara çekilmiş durumdadır. Mevcut haliyle söz konusu alanda çatışma riski tamamen ortadan kaldırılmıştır.

Türkiye sınırları içindeki çatışma riski oluşturan gerilla güçlerimizin geri çekilmesi ardından, Zap alanında yaptığımız bu çekilme ve düzeltme de Önder Abdullah Öcalan’ın geliştirdiği Barış ve Demokratik Toplum Sürecinin gelişip başarıya ulaşması için önemli bir pratik katkı olmakta ve sürece ilişkin kararlılığımızı bir kez daha ortaya koymaktadır. Bu yeni adımımızın, Kürt sorununun çözümüne ve Türkiye’nin barışı ve demokratikleşmesine hizmet edeceği inancındayız.

Bu bilgiyi basına ve kamuoyuna saygıyla sunuyor, ilgi duyan herkesi selamlıyoruz. 17 Kasım 2025  HAREKET YÖNETİMİ”

9 bin PKK'linin "eve dönüşü" için yasa hazırlığı
ÜST DÜZEY, ÜÇÜNCÜ ÜLKELERE GÖNDERİLECEK
9 bin PKK'linin "eve dönüşü" için yasa hazırlığı
8 Kasım 2025
PKK’nin Türkiye’den çekilme kararını siyasiler olumlu değerlendirdi
PKK’nin Türkiye’den çekilme kararını siyasiler olumlu değerlendirdi
26 Ekim 2025
Silah bırakma sonrası hangi yasal adımlar atılacak?
ÖZTÜRK TÜRKDOĞAN BİANET'E KONUŞTU
Silah bırakma sonrası hangi yasal adımlar atılacak?
18 Temmuz 2025

(EMK)

kürt özgürlük hareketi PKK zap çözüm süreci Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu
Kurtulmuş: Silahın bırakılmasıyla sadece demokrasinin konuşulduğu yeni bir döneme gireceğiz
27 Ekim 2025
/haber/kurtulmus-silahin-birakilmasiyla-sadece-demokrasinin-konusuldugu-yeni-bir-doneme-girecegiz-312937
ÖCALAN'IN ÇAĞRISINDAN SONRA
İran'daki Kürt partileri PKK'nin "silah bırakma"sını nasıl karşıladı?
11 Haziran 2025
/haber/iran-daki-kurt-partileri-pkk-nin-silah-birakma-sini-nasil-karsiladi-308305
Demirtaş'tan 'silah bırakma' açıklaması: Pazarlık yok
14 Temmuz 2025
/haber/demirtas-tan-silah-birakma-aciklamasi-pazarlik-yok-309458
PKK’nin Türkiye’den çekilme kararını siyasiler olumlu değerlendirdi
26 Ekim 2025
/haber/pkknin-turkiyeden-cekilme-kararini-siyasiler-olumlu-degerlendirdi-312915
ÖZTÜRK TÜRKDOĞAN BİANET'E KONUŞTU
Silah bırakma sonrası hangi yasal adımlar atılacak?
18 Temmuz 2025
/haber/silah-birakma-sonrasi-hangi-yasal-adimlar-atilacak-309598
WASHINGTON YALNIZCA ANKARA'YI DİNLEMİYOR
ABD'nin Suriye Temsilcisi Barrack: "SDG artık PKK ile bağlantısı kalmamış ayrı bir yapı"
1 Eylül 2025
/haber/abd-nin-suriye-temsilcisi-barrack-sdg-artik-pkk-ile-baglantisi-kalmamis-ayri-bir-yapi-311040
Selahattin Demirtaş yazdı: Sürecin kilit kavramı silah değil, kardeşliktir
31 Ekim 2025
/haber/selahattin-demirtas-yazdi-surecin-kilit-kavrami-silah-degil-kardesliktir-313061
Kasa her zaman kazanır: Ukrayna’ya satılan silahların parası kimin cebinden çıkıyor?
10 Ekim 2025
/yazi/kasa-her-zaman-kazanir-ukraynaya-satilan-silahlarin-parasi-kimin-cebinden-cikiyor-312418
PKK’nin silah bırakma süreci bugün başlayabilir
2 Temmuz 2025
/haber/pkknin-silah-birakma-sureci-bugun-baslayabilir-309040
ESKİ MİT MÜSTEŞARI TATMİN OLMADI
Hakan Fidan: "PKK'nın silah bırakması yetmez"
10 Mayıs 2025
/haber/hakan-fidan-pkk-nin-silah-birakmasi-yetmez-307305
