Hapisteki İmran Han'ın Adalet Hareketi İslamabad'da yeniden iktidara yürüyor

Ulusal meclis ve Eyalet Meclisleri seçimlerinde sandıkların kapandığı Pakistan'da oy sayımı sürüyor.

Eski Başbakan Navaz Şerif’in lideri olduğu Pakistan Müslüman Birliği-Navaz (PML-N) ve tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın Pakistan Adalet Hareketi'nin (Pakistan Tehriki İnsaf - PTİ) desteklediği bağımsız adaylar arasında geçen yarışta, yaygın medyanın paylaştığı resmi olmayan sonuçlara göre, PTİ'nin bağımsızları seçimi önde götürüyor.

Eski Başbakan Han'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da, bağımsızların seçimleri açık ara önde götürdükleri grafiklerle haberleştirildi.

Despite every possible method employed to undermine the will of the people, our people have spoken via #MassiveTurnout for vote today. As we have repeatedly stated, "no force can defeat an idea whose time has come."



It is now critical to guard the vote by getting Form 45. pic.twitter.com/p8BZZBzsug