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DÜNYA
Yayın Tarihi: 8 Şubat 2024 22:57
 ~ Son Güncelleme: 9 Şubat 2024 00:37
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PAKİSTAN GENEL SEÇİMLERİ

Hapisteki İmran Han'ın Adalet Hareketi İslamabad'da yeniden iktidara yürüyor

Pakistan'da 12 kişinin canından olduğu şiddet eylemleri arasında gerçekleşen seçimleri geçtiğimiz aylarda 10 yıl hapse mahkum edilen eski Başbakan İmran Han'ın Adalet Hareketi önde götürüyor. Oy sayımı devam ediyor.

Islamabad

Islamabad
Görseli Büyüt
Hapisteki İmran Han'ın Adalet Hareketi İslamabad'da yeniden iktidara yürüyor
İmran Han/DW.com

Ulusal meclis ve Eyalet Meclisleri seçimlerinde sandıkların kapandığı Pakistan'da oy sayımı sürüyor. 

Eski Başbakan Navaz Şerif’in lideri olduğu Pakistan Müslüman Birliği-Navaz (PML-N) ve tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın Pakistan Adalet Hareketi'nin (Pakistan Tehriki İnsaf - PTİ) desteklediği bağımsız adaylar arasında geçen yarışta, yaygın medyanın paylaştığı resmi olmayan sonuçlara göre, PTİ'nin bağımsızları seçimi önde götürüyor. 

Eski Başbakan Han'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da, bağımsızların seçimleri açık ara önde götürdükleri grafiklerle haberleştirildi. 

PML-N'den ise seçim sonuçlarına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Pakistan'da 5 yıl için seçilen Pakistan Ulusal Meclisi (NA) ve eyalet meclisleri üyeleri için yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi.

Ordu: 51 "terör saldırısında" 10'u güvenlik görevlisi 12 kişi öldü

Pakistan ordusu, seçim günü boyunca ülke genelinde "terör saldırısı" olduğunu iddia ettiği 51 şiddet olayında 10'u güvenlik görevlisi, 2'si sivil 12 kişinin öldürüldüğünü, 39 güvenlik görevlisinin yaralandığını açıkladı.

Pakistan ordusu saldırıların çoğunun Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde gerçekleştiğini belirtti. 

Ordu, açıklamada, 137 bin askerin ve paramiliter birliğin ve 7 bin 800 hızlı müdahale gücünün, yaklaşık 6 bin hassas oy verme noktasında seçimlerin güvenliğini sağlamak için görevlendirildiğini kaydetti.

Arka plan

Pakistan'da 5 yıl görevde kalacak olan Pakistan Ulusal Meclisi (NA) ve Eyalet Meclisleri üyeleri için yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de sona ermişti.

Pakistan'da son genel seçimler 25 Temmuz 2018'de yapılmış ve iktidarı dünyaca ünlü eski kriket oyuncusu İmran Han'ın Pakistan Adalet Hareketi kazanmıştı. 

Ancak, Pakistan Ulusal Meclisinde 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında, muhalefet partilerinin 174 "hayır" oyuyla İmran Han Hükümeti düşürülmüş, meclis üç dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif'i, 11 Nisan 2022'de başbakanlığa getirmişti. Şerif, yerini, Ağustos 2023'te ülkeyi genel seçimlere kadar yönetecek geçici hükümetin Başbakanı Anvarul Hak Kakar'a  bırakmıştı. 

İmran Han 9 May 2023'te İslamabad Yüksek Mahkemesindeki duruşmayı basan ordu birliklerince tutuklanmış, serbest bırakılmasından sonra 5 Ağustos'ta 3 yıl hapse mahkum olmuştu. 29 Ağustos'ta temyiz mahkemesinin cezasını kaldırdığı İmran han bu kez devlet sırlarını açığa vurma suçlamasıyla yargılanmaya başlamış ve 30 Ocak'ta 10 yıl hapse mahkum edilmişti. 

(AEK)

imran han Pakistan Adalet Hareketi (PTİ) Pakistan Müslümanlar Birliği-Navaz Şahbaz Şerif İslamabad
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/haber/pakistan-da-imran-han-a-iki-gunde-ikinci-hapis-cezasi-yolsuzluk-davasinda-14-yil-291264
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/haber/eski-pakistan-basbakani-imran-han-gozaltina-alindi-278438
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/haber/parlamento-imran-han-i-basbakanliktan-indirdi-260270
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/haber/pakistan-da-muhalefet-lideri-imran-han-zaferlerini-ilan-etti-199515
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