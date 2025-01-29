Hapiste bir iklim aktivisti ve yeniyi inşa etme mücadelesi

Hapsedilmesinin üzerinden altı ay geçen çevreci aktivist Louise Lancaster, The Guardian'a yaptığı açıklamada hapishanedeki yaşamını ve mücadelesini anlattı.

Just Stop Oil (JSO) iklim grubu üyesi, 58 yaşındaki aktivist Louise, hapiste geçirdiği sürede insan hakları ihlallerine de tanıklık ettiğini, hapishanede dahi ayrımcılığı gözlemlediğini belirterek, "Aniden hücreye atılmalar, yanlış mahkum sayımları ve yetersiz ziyaret hakları buradaki en büyük sorunlardan bazıları. Bazı mahkumlar gelişmiş statüye sahip olduklarında daha iyi koşullara erişebiliyor” dedi.

Louise Lancaster, Birleşik Krallık’ta kurulan JSO hareketinin bir parçası olarak fosil yakıtların kullanımını durdurmayı amaçlayan barışçıl sivil itaatsizlik eylemleri düzenledi. 2022’de Birleşik Krallık hükümetinin yeni petrol ve gaz projelerine karşı yapılan protestolarda yer aldı. Eylemleri sonucunda Temmuz 2024'te tutuklanarak hapis cezasına çarptırıldı.

Just Stop Oil hakkında Just Stop Oil, fosil yakıt kullanımını durdurmayı amaçlayan bir ekolojik aktivizm grubu. 2022 yılında Birleşik Krallık hükümetinin yeni petrol ve gaz projelerine onay vermesini protesto etmek amacıyla kurulan hareket, fosil yakıtların tamamen yasaklanmasını ve sürdürülebilir enerjiye geçişin hızlandırılmasını talep ediyor. Grup, hedeflerine ulaşmak için barışçıl sivil itaatsizlik eylemlerini benimsiyor ve hükümeti politikalarını değiştirmeye zorlamak amacıyla toplumsal seferberlik çağrısında bulunuyor. Ancak Just Stop Oil üyelerinin protestoları, sık sık tutuklamalarla ve uzun mahkumiyet kararlarıyla karşılık buluyor.

Sivil itaatsizlik

JSO, 2022 yılında Birleşik Krallık’ta fosil yakıt kullanımını protesto etmek amacıyla çeşitli otoyol eylemleri gerçekleştirdi. Bu eylemler, özellikle kritik noktalarda trafiği durdurarak dikkat çekmeyi hedef aldı. Petrol tesislerini bloke ederek petrol tankerlerini durdurdular. Yine aynı yıl içerisinde düzenlenen diğer protestolarında da Queen Elizabeth II Köprüsüne tırmanarak köprünün kapatılmasına neden oldular.

*Just Stop Oil'in yol kesme eylemi, Kasım 2022. (Fotoğraf: Just Stop Oil

BBC’nin haberine göre, grup üyelerinin eylemleri sonucu yaklaşık 50 bin saatlik araç gecikmesi yaşandı ve ekonomik zararın en az 765 bin sterlin olduğu belirtildi. Metropolitan Polisi'nin ise protestolar nedeniyle 1,1 milyon sterlinlik bir maliyetle karşı karşıya kaldığı bildirildi.

Güney Londra'daki Southwark Kraliyet Mahkemesi'nde beş protestocu, kamu düzenini bozmak ve komplo kurmaktan suçlu bulundu. Bu eylemler nedeniyle, Just Stop Oil kurucusu Roger Hallam beş yıl hapis cezasına çarptırılırken, aktivistler Daniel Shaw, Louise Lancaster, Lucia Whittaker De Abreu ve Cressida Gethin ise Temmuz 2024'te dört yıl hapis cezası aldı.

Fotoğraf: Just Stop Oil/X

Greenpeace ve diğer çevreci kuruluşlar, verilen cezaların barışçıl protestolar için aşırı sert olduğunu savunarak temyize başvuracaklarını açıklamıştı. Greenpeace İngiltere'nin program direktörü Amy Cameron, "Bizi yaşanabilir bir gezegenden mahrum bırakan kirletici elitlere dokunulmazlık sağlarken, onlara karşı mücadele edenleri hapse atıyoruz. Bu kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

"Eskiyle savaşmak değil, yeniyi inşa etmek"

Birleşmiş Milletler (BM) sözcülerinden birinin de duruşmalarına katılarak cezaların "bir demokraside kabul edilemez" olduğunu söylediğini hatırlatan Lancaster, "Bu gibi işaretler bana değişimin gelmekte olduğuna dair umut veriyor. Değişimin sırrı, eskiyle savaşmak değil, yeniyi inşa etmeye tüm enerjini harcamaktır" ifadeleriyle mesajını paylaştı.

Lancaster, dışarıda yaşanan krizlere ve toplumsal olaylara müdahale edememenin, içerideki en ağır duygulardan biri olduğunu belirtiyor. Ancak bu zorluklara rağmen, sürekli olarak değişim için umutlu bir mesaj veriyor. Hapishanedeki zorlukları aşmak için, hayatın ne kadar dayanılır olduğunu öğrenmeye başladığını ve sabahları egzersiz yaparak, küçük bir ritim tutarak bu süreci atlatmaya çalıştığını ekliyor.

(BG/EC)