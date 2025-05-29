Hapiste 130 gün: Gazeteci Vedat Örüç ilk duruşmada tahliye edildi

Gazeteci ve gazetece çalışanı beş kişiyle birlikte ‘örgüt üyeliği’ iddiasıyla 20 Ocak’ta tutuklanan ve hakkında bu yönde iddianame hazırlanan Vedat Örüç bugün çıkarıldığı ilk mahkemede tahliye edildi.

Mersin 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu yargılanan Örüç hazır edildi. Örüç’ün ailesi ve meslektaşları da duruşmayı takip etti.

İddianameye karşı savunma yapan Örüç, iddianamede yer alan suçlamaların tamamının mesleki faaliyetler olduğunu söyledi.

Medya Haber’de doğrudan çalışmadığını, SGK kaydının bu kanala içerik sağlayan Güncel Medya Prodüksiyon şirketine ait olduğunu ifade etti. Şirketin haber, belgesel ve kültür-sanat içerikleri ürettiğini belirtti. Kendisinin 4 yıllık gazetecilik mezunu olduğunu, halen yüksek lisans yaptığını ve bağımsız gazeteci olarak çalıştığını aktardı.

Eylem Babayiğit’i tanıdığını, DİSK Basın-İş üyesi olduğunu belirten Örüç, birlikte kahve içmeye gittiklerini ve kamusal alanda yan yana yürümenin suç sayılamayacağını ifade etti. “Gazetecilerle birlikte yürümek örgüt üyeliğine delil olmaz.” dedi.

Üzerine atılı suçları reddeden Örüç, tahliye ve beraatını istedi.

"Çalıştığı kurumun yayın politikası, gazeteciyi bağlamaz"

Örüç’ün savunmanlığını üstlenen MLSA’nın avukatlarından Hazal Sürmeli de müvekkilinin bağımsız gazetecilik yaptığını, SGK kaydının bağlı olduğu prodüksiyon şirketine ait olduğunu, içeriklerin nereye satıldığını kendisinin belirlemediğini söyledi.

Sürmeli “Bir gazetecinin çalıştığı kurumun yayın politikası, gazeteciyi bağlamaz. Bu hukuken sabittir” diye konuştu. Ayrıca dava dosyasındaki “Kürdistan” ifadesinin suçlama konusu yapılmasını da eleştirdi:

“Kürdistan ifadesi, bugün coğrafi bir tanım olarak kullanılmaktadır. Bu kelimenin suçlama konusu yapılamayacağı Yargıtay kararlarında da sabittir.”

Sürmeli, aynı şirkette çalışan Velat Ekin’in ve kamusal alanda birlikte yürümekle suçlandığı Eylem Babayiğit'in benzer suçlamalardan beraat ettiğini hatırlatarak, Örüç’ün de tahliyesini ve beraatini talep etti.

Mahkeme, Örüç'ün yurtdışı yasağı tedbiri ile tahliyesine karar verdi. Davada bir sonraki duruşma 16 Eylül'de görülecek. Örüç 130 gündür hapisti.

Ne olmuştu? Örüç, 17 Ocak'ta beş gazeteci ve gazete çalışanıyla birlikte gözaltına alındıktan sonra 20 Ocak'ta örgüt üyeliği iddiasıyla tutuklandı. Hakkında düzenlenen iddianamede, gazetecinin çalıştığı kuruma ilişkin SGK kayıtları, haber ile ilgili yaptığı bir telefon görüşmesi ile gazeteci meslektaşlarıyla haber takibi sırasında çekilen fotoğrafları yer alıyordu. KCK’nin basın yapılanmasında yer aldığı öne sürüldü. Medya Haber adlı televizyon kanalında SGK kaydının olması, bu iddiaya dayanak gösterildi. Ayrıca gazeteciler Eylem Babayiğit ve Bervian Karatoprak’la sokakta birlikte yürümesi, “örgütsel birliktelik” delili olarak sunuldu.

(HA)