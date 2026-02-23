Hapishanelerde 'avukat görüşüne kısıtlama' iddiası

İktidara yakın Türkiye gazetesi, Adalet Bakanlığının tutuklu-avukat görüşmelerine yönelik yeni düzenleme hazırlığının detaylarına dair iddialar öne sürdü. Habere göre, özellikle örgütlü suç ve terör dosyalarında görüşmelere süre, yer ve güvenlik sınırlamaları getirilmesi gündemde.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamalarına 80 barodan ortak tepki

Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek, göreve başlamasının ardından katıldığı ilk televizyon yayınında mevcut uygulamalarda "Yasal mevzuat boşluğu" bulunduğunu savunmuş ve tutuklu-avukat görüşmelerini kısıtlamaya yönelik düzenleme yapılması talimatı verdiğini açıklamıştı. Cezaevlerinde avukatların tutuklularla sabah erken saatlerden geceye kadar görüşme gerçekleştirebildiğini söyleyen Gürlek, görüşmeler ve not alışverişi konusunda yeni bir yasal çerçeve hazırlanması gerektiğini dile getirmişti.

Randevu zorunluluğu mu getiriliyor?

Türkiye gazetesinin haberinde, "Adalet Bakanlığı, avukat görüşmelerine süre, yer ve güvenlik sınırı getirmek için çalışma başlattı" denildi. Haberin dayandırıldığı bakanlık kaynaklarına göre, avukatların tutuklularla diledikleri zaman görüşemeyeceği bir model üzerinde çalışılıyor. Kaynaklar, ABD ve bazı Batı ülkelerindeki benzer uygulamaları örnek gösterdi.

Söz konusu ülkelerde, terör ve örgütlü suçlar kapsamında cezaevinde bulunan tutukluların avukat görüşmeleri kural olarak gizli kabul edilse de, kamu güvenliği gerekçesiyle bazı sınırlamalar uygulanabiliyor. Bu kapsamda avukat görüşmelerinin zamanı ve yerinin kurum idaresi tarafından belirlenebildiği, görüşmeler için randevu zorunluluğu getirilebildiği ve kimlik doğrulama ile ek güvenlik kontrollerinin uygulanabildiği belirtildi. Habere göre yeni düzenlemeler önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacak.

Barolar tepki göstermişti

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in tutuklu-hükümlü avukat görüşmelerine ilişkin sözlerine 80 baro tarafından yapılan ortak açıklama ile tepki gösterilmişti. Savunma hakkının sınırlandırılmasının hukuk devletine zarar vereceğinin altı çizen barolar, "Bağımsız savunmanın temsilcisi avukatları yok sayan ve adeta hedef alan açıklamaları kabul etmediğimizi ifade etmek isteriz" demişti.

