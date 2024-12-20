Hapishanelerde 23-29 Aralık'ta açık görüş yapılacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların 23-29 Aralık tarihleri arasında ziyaret hakkı bulunan yakınlarıyla yapacakları görüşmelerin yılbaşı nedeniyle açık görüş olarak yapılmasına imkan sağlanacağını duyurdu.
Bakan Tunç’un konuya dair sosyal medya paylaşımı şöyle:
"Adalet Bakanlığı olarak, ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların 23-29 Aralık tarihleri arasında ziyaret hakkı bulunan yakınlarıyla yapacakları görüşmelerini, yılbaşı nedeniyle açık görüş olarak yapmalarına imkan sağlayacağız."
(EMK)