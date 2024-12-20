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Yayın Tarihi: 20 Aralık 2024 08:26
 ~ Son Güncelleme: 20 Aralık 2024 08:33
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Hapishanelerde 23-29 Aralık'ta açık görüş yapılacak

Ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların 23-29 Aralık tarihleri arasında ziyaret hakkı bulunan yakınlarıyla açık görüş yapabilecekleri açıklandı.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Bu görselde, demir parmaklıklarla çevrili bir alanın içi görülmektedir. Parmaklıkların ardında bir grup insan, sandalyelere oturmuş şekilde veya ayakta durarak konuşmaktadır. İnsanların yüzleri bulanıklaştırılmıştır ve bir bekleme ya da ziyaret ortamında oldukları hissi uyandırmaktadır. Sağ tarafta, askeri kıyafetler giyen bir güvenlik görevlisi elleri bağlı şekilde ayakta durmaktadır. Bu görsel, bir cezaevi veya bir kontrol noktası ortamını yansıtıyor olabilir. Ortam genel olarak resmi ve denetim altında bir atmosfer taşımaktadır.
Fotoğraf: AA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların 23-29 Aralık tarihleri arasında ziyaret hakkı bulunan yakınlarıyla yapacakları görüşmelerin yılbaşı nedeniyle açık görüş olarak yapılmasına imkan sağlanacağını duyurdu.

Bakan Tunç’un konuya dair sosyal medya paylaşımı şöyle:

"Adalet Bakanlığı olarak, ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların 23-29 Aralık tarihleri arasında ziyaret hakkı bulunan yakınlarıyla yapacakları görüşmelerini, yılbaşı nedeniyle açık görüş olarak yapmalarına imkan sağlayacağız."

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
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