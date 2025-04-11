Hapishane verileri açıklandı: 103 bin 179 kapasite fazlası

Müdürlüğün sayfasında yer alan bilgilere göre, hapishanelerin toplam kapasitesi 299 bin 881. Son verilere göre 103 bin 179 kişi fazla bulunuyor.

Müdürlüğü 7 Nisan 2025'de yaptığı açıklama şöyle:

"Ülkemizde 07.04.2025 tarihi itibariyle, 263 Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, 98 Müstakil Açık Ceza İnfaz Kurumu, 4 Çocuk Eğitimevi, 13 Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, 8 Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu, 9 Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu olmak üzere toplam 395 adet ceza infaz kurumu bulunmakta olup, bu kurumların kapasitesi 299.881 kişiliktir."

(AD)