Hapishane verileri açıklandı: 103 bin 179 kapasite fazlası
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, 299 bin 881 kapasitesi bulunan cezaevlerinde şu an toplam 403 bin 60 tutuklu bulunuyor.
Adalet Bakanlığı’na bağlı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, hapishanelerdeki tutuklu ve hükümlü sayısını açıkladı.
Son verilere göre, hapishanelerde toplam 403 bin 60 tutuklu ve hükümlü bulunuyor.
Müdürlüğün sayfasında yer alan bilgilere göre, hapishanelerin toplam kapasitesi 299 bin 881. Son verilere göre 103 bin 179 kişi fazla bulunuyor.
Müdürlüğü 7 Nisan 2025'de yaptığı açıklama şöyle:
"Ülkemizde 07.04.2025 tarihi itibariyle, 263 Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, 98 Müstakil Açık Ceza İnfaz Kurumu, 4 Çocuk Eğitimevi, 13 Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, 8 Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu, 9 Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu olmak üzere toplam 395 adet ceza infaz kurumu bulunmakta olup, bu kurumların kapasitesi 299.881 kişiliktir."
(AD)
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