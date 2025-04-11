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Yayın Tarihi: 11 Nisan 2025 18:10
 ~ Son Güncelleme: 11 Nisan 2025 18:28
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Hapishane verileri açıklandı: 103 bin 179 kapasite fazlası

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, 299 bin 881 kapasitesi bulunan cezaevlerinde şu an toplam 403 bin 60 tutuklu bulunuyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Hapishane verileri açıklandı: 103 bin 179 kapasite fazlası

Adalet Bakanlığı’na bağlı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, hapishanelerdeki tutuklu ve hükümlü sayısını açıkladı.

Görseli Büyüt

Son verilere göre, hapishanelerde toplam 403 bin 60 tutuklu ve hükümlü bulunuyor. 

Görseli Büyüt
Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST) Hapishaneler Haritası
Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST) Hapishaneler Haritası

Müdürlüğün sayfasında yer alan bilgilere göre, hapishanelerin toplam kapasitesi 299 bin 881. Son verilere göre 103 bin 179 kişi fazla bulunuyor.

Müdürlüğü 7 Nisan 2025'de yaptığı açıklama şöyle:

"Ülkemizde 07.04.2025 tarihi itibariyle, 263 Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, 98 Müstakil Açık Ceza İnfaz Kurumu, 4 Çocuk Eğitimevi, 13 Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, 8 Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu, 9 Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu olmak üzere toplam 395 adet ceza infaz kurumu bulunmakta olup, bu kurumların kapasitesi 299.881 kişiliktir."

(AD)

Haber Yeri
İstanbul
cezaevi
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