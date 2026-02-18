Hapishane doluluk oranı yüzde 133'ü aştı
Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST), Şubat 2026 Hapishane İstatistiklerini açıkladı. Verilere göre cezaevlerinde doluluk oranı şubat ayı itibarıyla yüzde 133.55'e ulaştı.
CİSST: Hapishane doluluk oranı yüzde 131’i aştı
Şubat 2026 hapishane istatistikleri, ceza infaz sistemindeki yoğunluğu bir kez daha ortaya koydu. Son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam 304.956 kapasiteli 403 hapishanede 407.266 mahpus tutuluyor.
Bu mahpusların 342.522’ü hükümlü, 64.744 ’i tutuklu olarak hapishanelerde bulunuyor.
Bir ayda yüzde 5,77 arttı
Şubat 2026 itibarıyla, Türkiye’deki hapishanelerin toplam kapasitesi 304.956 iken, hapishanelerde kapasitenin yüzde 133.55 üzerinde 102.310 mahpus tutulmakta. Bu verilere göre kapasitenin üzerinde tutulan mahpus sayısı, geçen aya göre yüzde 5.77 arttı.
Özel ihtiyacı olan mahpuslar
Toplam 407 bin 266 mahpustan 110 bin 858'i mahpus açık, 296 bin 408'i kapalı hapishanelerde kalıyor. Hapishanelerde dil ve konuşma engelli olan 34, görme engelli 96, işitme engeli olan 68, işitme ve konuşma engeli olan 26 ve ortopedik engeli olan 252 kişi olmak üzere 476 engelli mahpus var.
Mahpusların 200'ü LGBTİ+, 14 bin 276'sı yabancı mahpus.
77 bini aşkın öğrenci
Hapishanelerdeki mahpusların 6.381’i 65 yaşın üstünde. 2025 yılında açıklanan son rakama göre hapishanelerde öğrenimini sürdürebilen mahpus sayısı 77 bin 14 ve sigortalı olarak mesleki faaliyette bulunan 58 bin 500 mahpus bulunmakta.
Hapishanelerde 206’i kız olmak üzere 12-18 yaş arası 4.505 çocuk tutulmaktadır. 19.339 kadın mahpusun yanında annesi ile 0-6 yaş grubu çocuk sayısı 891.
İaşe bedeli 275
Ek olarak 2025 yılı itibarıyla ise iaşe bedeli, hükümlü ve tutuklular ile görev başında bulunan personel için 144 lira, çocuk hükümlü ve tutuklular için 275 lira olarak belirlendi.
(AB)