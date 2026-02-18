Hapishane doluluk oranı yüzde 133'ü aştı

Özel ihtiyacı olan mahpuslar

Toplam 407 bin 266 mahpustan 110 bin 858'i mahpus açık, 296 bin 408'i kapalı hapishanelerde kalıyor. Hapishanelerde dil ve konuşma engelli olan 34, görme engelli 96, işitme engeli olan 68, işitme ve konuşma engeli olan 26 ve ortopedik engeli olan 252 kişi olmak üzere 476 engelli mahpus var.

Mahpusların 200'ü LGBTİ+, 14 bin 276'sı yabancı mahpus.