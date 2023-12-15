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HABER
Yayın Tarihi: 15 Aralık 2023 14:12
 ~ Son Güncelleme: 15 Aralık 2023 14:23
2 dk Okuma

Hannah Arendt Ödülü’ne değer görülen Gessen’e Filistin engeli

Senatodaki ödül töreni iptal edilen Gessen: “Arendt Ödülü fiyaskosuna gösterilen ilgiden sonra medya tarafından telefon yağmuruna tutulacağımı düşünmüş olabilirsiniz. Yanılmış olursunuz. Alman gazetecilerden biri bile bana ulaşmadı."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/15/hannah-arendt-odulune-deger-gorulen-gessene-filistin-engeli.jpg
Fotoğraf: Wikimedia

Almanya’daki Heinrich Böll Vakfı, gazeteci, yazar ve LGBTİ+ aktivisti Masha Gessen’e verilmesi planlanan “Hannah Arendt Siyasi Düşünce Ödülü”nden çekildi. 

Bremen Senatosu da, bugün belediye binasında yapılması planlanan ödül törenini iptal etti. 

Taz’da yer alan habere göre vakıf, ödülden çekilmesine gerekçe olarak Gessen’in 9 Aralık’ta New Yorker’da yayımlanan “Holokost’un gölgesinde” makalesini gösterdi.

1967 yılında Moskova'da Yahudi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Gessen, makalede Gazze’yi “Nazi Almanyası tarafından işgal edilen bir Doğu Avrupa ülkesindeki Yahudi gettosu”na benzetti. 

Vakıftan önce Almanya-İsrail toplumu da makaleye tepki göstererek, Gessen'e ödülün verilmesinin askıya alınmasını talep etti.

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Gessen: “Yanlışlıklar birikiyor”

Gessen, konuyla ilgili sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada şöyle dedi

“Arendt Ödülü fiyaskosuna gösterilen ilgiden sonra medya tarafından telefon yağmuruna tutulacağımı düşünmüş olabilirsiniz. Yanılmış olursunuz. Alman gazetecilerden biri bile bana ulaşmadı. Sadece ABD'li bir gazeteci aradı. Tüm haberler benim hiçbir katkım/tepkim olmadan gerçekleşti. Yanlışlıklar birikiyor.” 

Gessen makalesinde ayrıca Gazze'de her 10 dakikada bir çocuğun öldürüldüğünden, İsrail’in hastaneleri, doğumhaneleri ve ambulansları bombaladığından, her 10 Gazzeli’den sekizinin yerinden edildiğinden bahsetti. 

Ödül töreni ve Masha Gessen onuruna düzenlenen sempozyum, daha küçük bir çerçevede yarın (16 Aralık) gerçekleştirilecek. (TY)

Masha Gessen Heinrich Böll Vakfı Filistin-İsrail Savaşı Gazze Şeridi hannah arendt ödülü
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/haber/filistinli-sair-ve-yazar-mosab-abu-toha-serbest-birakildi-288286
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/haber/hollywood-ta-oscar-odullu-sarandon-ve-barrera-ya-filistin-yaptirimi-288278
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