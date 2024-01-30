“Hanife Arslan ve ağır hasta mahpuslar derhal serbest bırakılmalı”

İnsan Hakları Derneği (İHD), Özgürlük için Hukukçular Derneği (ÖHD) ve Hakkari Barosu, Van T Tipi Kapalı Cezaevi’ndeki 76 yaşındaki hasta mahpus Hanife Arslan’ın durumuna dair basın açıklaması yaptı.

MA’nın haberine göre, Yüksekova ilçesinde bulunan Zagros İş Merkezi önünde yapılan açıklamaya Arslan'ın kızı İran Arslan da katıldı.

“Tuvalete gitmemek için yemek yemiyor”

İnsan Hakları Derneği (İHD) Hakkari Şube Eşbaşkanı Sibel Çapraz, Arslan'ın yaşı ve sağlık sorunları nedeniyle kişisel ihtiyaçlarını dahi karşılayamadığını ifade etti.

Arslan 19 aydır cezaevinde tutulduğunu aktaran Çapraz, KOAH, mide ülseri, diyabet, kalp ve yüksek tansiyon gibi hastalıklarının olduğunu söyledi:

“Tutsak yaşlı bir kadına bilinçli bir şekilde işkence edilmektedir. Kızının verdiği bilgiye göre, Arslan, engellilere uygun olmayan koğuş tuvaletinde düşmüş ve dişleri kırılmıştır. Önceleri bu durumu görmezden gelen cezaevi idaresi, bu konuda kamuoyu oluştuktan sonra, tuvalete klozet yaptırmış ve Hanife Arslan’ı doktora götürmüştür. Klozete rağmen hareket kısıtlılığı ve yoğun ağrıları nedeniyle tuvalete gitmekte çok zorlanan Hanife Arslan, tuvalete gitmemek için yemek yemekten kaçınıyor ve bu durum sağlıklı beslenmesini engelliyor.”

“Her yıl ortalama 100 mahpus ölüme terk ediliyor”

Cezaevlerinde 2019 yılında 107, 2020 yılında 95, 2021 yılında 128 ve 2022 yılında 101 mahpusun yaşamını yitirdiğine dikkati çeken Çapraz, sözlerine şöyle devam etti:

“Her yıl ortalama 100 hasta mahpus iktidarın ceza infaz kurumlarında yetersiz tedbirleri sonucu keyfi bir şekilde ölüme terk edilmektedir. Bugün gelinen noktada ceza infaz kurumları, hasta mahpusların hayatını idame ettirebileceği veya sağlık haklarına erişebilecekleri şartlara sahip değildir. İnsan haklarına önem vermeyen, insanları eşit ve onurlu bir şekilde yaşatmayı hiçbir zaman esas almamış olan bu zihniyet sorumluluktan kaçınmakta, bilinçli bir nefret ve akabindeki yok etme politikaları ile hasta tutsaklara zulmetmektedir.”

“Annem barış mücadelesi yürüttüğü için cezaevinde”

Arslan’ın kızı İran Arslan da, annesinin hukuksuz bir şekilde cezaevinde tutulduğunu söyledi: “Annem sadece ülkemizde yürütülen kirli politikalara hayır dediği için, gençlerin ölmemesi ve barış mücadelesi yürüttüğü için şu an cezaevinde.”

Talepler Sibel Çapraz, ağır hasta mahpuslar ve Hanife Arslan için şu talepleri sıraladı: · Hasta mahpusların kanundaki hakları (hastaneye götürülmeleri, doktor kontrolleri, ilaçlarının karşılanması, tedavilerinin devamı) sağlanmalıdır. · Özellikle Hanife Arslan ve onun gibi yaşlı hasta mahpuslar derhal serbest bırakılmalıdır. · Ceza İnfaz Kurumları yaşanan bu ölümler ve mevcut sorunlar karşısında sorumluluklarının bilincinde olmalı ve mahpuslar üzerindeki keyfi muamelelere son vermelidir.

(AS)