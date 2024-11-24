"Hangi Gece Büyüdüysem” Torino Film Festivali’nde

bu habere başlık ve giriş yaz Onur Güler, son kısa filmi ‘Hangi Gece Büyüdüysem’ ile adını uluslararası alanda duyurmayı başardı. Bu yıl Torino Film Festivali’ne seçilen Türkiye yapımı tek film. Bu başarı, Onur Güler’in sinemada güçlü bir ses olma yolunda önemli bir adım atmasını sağlarken, aynı zamanda Türk sinemasının uluslararası alandaki etkisini pekiştiriyor.

Filmin hikayesini yazarken ilham aldığınız olay veya kişiler var mı?

“Boşluk” adlı ilk kısa filmimde kürtaj olmaya çalışan bir liseli kızın hikayesini anlatıyordum. Sonra haberlerde “hamile çocuk skandalı” adı ile geçen küçük yaşta hamile kalan kızların hikayesi ile tekrardan bu hikayeye dönme kararı aldım ve o kız eğer kürtaj olamasaydı ne olurdu ? Sorusu ile filmin hikayesi şekillenmiş oldu.

Filmde “sır” teması önemli bir yer tutuyor. Sırların insanlar üzerindeki etkisini nasıl ele almak istediniz?

İki kadın karakterin bir sır altında dayanışması beni hep heyecanlandırmıştır. Erkeklere göre kadınlar bu tip durumlarda daha hızlı birbirini kollar. Çünkü çoğunlukla yaşadıkları baskı anlarında birbirlerini kollamaya gerek duydular. Bu durumu yansıtmaya çalıştım. Bir kişinin sırrını saklamak ve bunun arkasında dayanışmayı da değerli buluyorum.

Genç bir kadının hamileliğini gizlemek zorunda kalması gibi hassas bir konuyu işlerken nelere dikkat ettiniz?

Yasaklar bu tarz gizlilik ve sır durumlarını ortaya çıkarır. Ülkemizde üstü örtülü de olsa devlet hastanelerinde kürtaj yasak. Hamile kalan genç kızlar aile korkusu ve toplumsal baskı yüzünden bu gibi anlarda kendi yöntemleri ile başa çıkmaya çalışıyorlar. Dikkat ettiğim tek konu kadının yerine söz söylemeden insanları bir hikayeye ve bir ana tanık etmek. Her gün yanımızdan geçen ama dikkat etmediğimiz insanların gri bölgelerini yansıtmayı seviyorum.

Filminizi Torino Film Festivali gibi uluslararası bir platformda izleyicilerle buluşturmak nasıl bir duygu?

Torino film festivali, Avrupa’nın köklü festivallerinden biri. Buraya ülkemizden tek film olarak seçilmiş olmak büyük mutluluk. Filmin hikayesinin evrensel olması benim için çok önemliydi. Böyle festivaller filmin anlattıklarının uluslararası anlamda da ilgilenildiğini gösteriyor. Yerelde kalmayan ama ülkemizin bütün renklerini evrensel platformlarda gösterip Avrupalı sinemaseverle buluşturmak çok değerli.

(SY/EMK)