ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 24 Kasım 2024 00:00
 ~ Son Güncelleme: 24 Kasım 2024 00:00
2 dk Okuma

"Hangi Gece Büyüdüysem” Torino Film Festivali’nde

Onur Güler, son kısa filmi Hangi Gece Büyüdüysem ile adını uluslararası sinema dünyasında duyurmayı başardı.

Saliha Yayla

Saliha Yayla

Saliha Yayla

Görseli Büyüt
"Hangi Gece Büyüdüysem” Torino Film Festivali’nde

bu habere başlık ve giriş yaz Onur Güler, son kısa filmi ‘Hangi Gece Büyüdüysem’ ile adını uluslararası alanda duyurmayı başardı. Bu yıl Torino Film Festivali’ne seçilen Türkiye yapımı tek film. Bu başarı, Onur Güler’in sinemada güçlü bir ses olma yolunda önemli bir adım atmasını sağlarken, aynı zamanda Türk sinemasının uluslararası alandaki etkisini pekiştiriyor.

Filmin hikayesini yazarken ilham aldığınız olay veya kişiler var mı? 

“Boşluk” adlı ilk kısa filmimde kürtaj olmaya çalışan bir liseli kızın hikayesini anlatıyordum. Sonra haberlerde “hamile çocuk skandalı” adı ile geçen küçük yaşta hamile kalan kızların hikayesi ile tekrardan bu hikayeye dönme kararı aldım ve o kız eğer kürtaj olamasaydı ne olurdu ? Sorusu ile filmin hikayesi şekillenmiş oldu.

Filmde “sır” teması önemli bir yer tutuyor. Sırların insanlar üzerindeki etkisini nasıl ele almak istediniz?

İki kadın karakterin bir sır altında dayanışması beni hep heyecanlandırmıştır. Erkeklere göre kadınlar bu tip durumlarda daha hızlı birbirini kollar. Çünkü çoğunlukla yaşadıkları baskı anlarında birbirlerini kollamaya gerek duydular. Bu durumu yansıtmaya çalıştım. Bir kişinin sırrını saklamak ve bunun arkasında dayanışmayı da değerli buluyorum.

Genç bir kadının hamileliğini gizlemek zorunda kalması gibi hassas bir konuyu işlerken nelere dikkat ettiniz?

Yasaklar bu tarz gizlilik ve sır durumlarını ortaya çıkarır. Ülkemizde üstü örtülü de olsa devlet hastanelerinde kürtaj yasak. Hamile kalan genç kızlar aile korkusu ve toplumsal baskı yüzünden bu gibi anlarda kendi yöntemleri ile başa çıkmaya çalışıyorlar. Dikkat ettiğim tek konu kadının yerine söz söylemeden insanları bir hikayeye ve bir ana tanık etmek. Her gün yanımızdan geçen ama dikkat etmediğimiz insanların gri bölgelerini yansıtmayı seviyorum.

Filminizi Torino Film Festivali gibi uluslararası bir platformda izleyicilerle buluşturmak nasıl bir duygu?

Torino film festivali, Avrupa’nın köklü festivallerinden biri. Buraya ülkemizden tek film olarak seçilmiş olmak büyük mutluluk. Filmin hikayesinin evrensel olması benim için çok önemliydi. Böyle festivaller filmin anlattıklarının uluslararası anlamda da ilgilenildiğini gösteriyor. Yerelde kalmayan ama ülkemizin bütün renklerini evrensel platformlarda gösterip Avrupalı sinemaseverle buluşturmak çok değerli.

(SY/EMK)

Haber Yeri
İstanbul
kültür sanat kürtaj
Saliha Yayla
Saliha Yayla
[email protected] tüm yazıları
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
diğer yazıları
HAYATTA KAL, DİREN, KAZAN - 4
Giresun’da da “Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz!”
20 Kasım 2024
Giresun’da da “Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz!”
Yaşam nöbeti 6. haftasında: Çocuklar ve kadınlar yoksulluk kıskacında
17 Kasım 2024
Yaşam nöbeti 6. haftasında: Çocuklar ve kadınlar yoksulluk kıskacında
Giresun Kadın Platformu'nun "Yaşam Nöbeti" 5. haftasında
10 Kasım 2024
Giresun Kadın Platformu'nun "Yaşam Nöbeti" 5. haftasında
CHP Milletvekili Gezmiş emeklilerin sorunlarını Meclis'e taşıdı
6 Ocak 2024
CHP Milletvekili Gezmiş emeklilerin sorunlarını Meclis'e taşıdı
Kadınların olmazsa olmazı: Laiklik
17 Aralık 2023
Kadınların olmazsa olmazı: Laiklik
Sayfa Başına Git