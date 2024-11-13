“Hangi Gece Büyüdüysem” filmi 42. Torino Film Festivali'nde

Onur Güler’in yönettiği “Hangi Gece Büyüdüysem” filmi, 22-30 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek 42. Torino Film Festivali’nde uluslararası prömiyerini yapacak. Avrupa’nın saygın festivallerinden biri olan Torino Film Festivali'nde, Uluslararası Kısa Film Yarışması'nda ödül için yarışacak olan film, Türkiye’den festivale seçilen tek yapım olma özelliğini taşıyor.

Filmin senaristliğini ve yönetmenliğini üstlenen Onur Güler, aynı zamanda Rıfat Erkek ile birlikte yapımcılığı da üstleniyor. Simay Antep ise projeye ortak yapımcı olarak katkı sağlıyor. Başrollerinde Aslıhan Kapanşahin, Nilperi Şahinkaya ve Ersin Arıcı'nın yer aldığı yapımın oyuncu kadrosunda ayrıca Şükran Aktı da bulunuyor. Görüntü yönetmenliğini Orçun Özkılınç’ın, sanat yönetmenliğini ise Güzin Erkaymaz’ın üstlendiği film, güçlü ekibiyle dikkat çekiyor.

“Hangi Gece Büyüdüysem”in ulusal prömiyeri, 24. İzmir Uluslararası Kısa Film Festivali’nde yapıldı.

Filmin konusu

Ayrıca film, 31. Adana Altın Koza Film Festivali ve 20. Akbank Kısa Film Festivali gibi Türkiye'nin önde gelen festivallerinde de ödül için yarışarak adından söz ettirdi.

Filmin konusu, hamile olan lise öğrencisi Mira’nın, dokuz ay boyunca hamileliğini herkesten gizleyerek aynı mahallede yaşayan ve çocuk sahibi olamayan Serpil ve Ayaz çiftiyle bebeğini vermek üzere yaptığı anlaşma etrafında şekilleniyor. Mira, doğum için çiftin evine gittiğinde planlar beklenmedik bir şekilde tersine döner ve üç karakter, karanlık bir sırla baş başa kalır.

(EMK)