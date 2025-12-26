ENGLISH KURDÎ
HALK TCMB'NİN ÖNGÖRÜLERİNİ PAYLAŞMIYOR

Hanehalkları yıllık enflasyonun yüzde 50,90 olacağı görüşünde

Merkez Bankası raporuna göre, aralıkta hane halkları yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 50,90 oldu. Bu önceki rapordan yüzde 1,34 oranında düşük. Ancak TCMB'nin yüzde 32,2 olan yıl sonu ve yüzde 31,77 olan önceki ay TÜFE beklentisinden neredeyse iki kat yüksek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) sektörel enflasyon beklentileri raporuna göre aralık ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi hanehalkı için yüzde 50,90 seviyesinde belirlendi. Bu sayı önceki aya göre, yüzde 1,34. daha düşük.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) sektörel enflasyon beklentileri raporuna göre, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri piyasa katılımcıları için bir önceki aya göre, 0,14 puan azalarak yüzde 23,35 seviyesine, reel sektör için 0,90 puan azalarak yüzde 34,80 seviyesine, hanehalkı için 1,34 puan azalarak yüzde 50,90 seviyesine geriledi.

TCMB açıklamasında bu "gerilemeler" vurgulansa da gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 0,30 puan azalarak yüzde 24,53 seviyesinde gerçekleşti.

Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve Türkiye İstatistik Kurumu iş birliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi ile finansal ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri derlenerek Sektörel Enflasyon Beklentileri elde ediliyor.

(AEK)

