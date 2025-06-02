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EKONOMİ
Yayın Tarihi: 2 Haziran 2025 12:17
 ~ Son Güncelleme: 2 Haziran 2025 12:33
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Hane bütçesinin dörtte biri kiraya ve konuta gidiyor

TÜİK'in 2024 Hanehalkı Bütçe Araştırması'na göre, konut ve kira harcamaları hanelerin tüketim harcamalarının yüzde 26’sını oluşturdu. En düşük gelirli kesimde bu oran yüzde 33’e kadar çıkarken, tek kişilik hanelerde ise yüzde 35’i aştı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Hane bütçesinin dörtte biri kiraya ve konuta gidiyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024’e ilişkin ‘Hanehalkı Bütçe Araştırması’ sonuçlarını yayımladı.

Türkiye genelinde hanehalklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde en yüksek payı yüzde 26 ile konut ve kira harcamaları alırken, ikinci sırayı yüzde 21,6 ile ulaştırma harcamaları, üçüncü sırayı ise yüzde 18,1 ile gıda ve alkolsüz içecekler harcamaları aldı.

Toplam tüketim harcamalarında en düşük payı alan harcama türleri ise yüzde 0,7 ile sigorta ve finansal hizmetler, yüzde 1,6 ile eğitim hizmetleri ve yüzde 2,3 ile eğlence, spor ve kültür ile sağlık harcamaları oldu.

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Yüksek gelirli haneler ulaşıma iki kattan daha fazla pay ayırdı

TÜİK, gelire göre sıralı bir tüketim harcaması istatistiği de tuttu.

En yüksek gelir grubu olan beşinci yüzde 20'lik grupta yer alan hanehalkları, ulaştırma harcamalarına (motorlu taşıt alımları, akaryakıt, yolcu taşımacılığı, araç bakım ve onarımı vb.) yüzde 26,6, konut ve kira harcamalarına yüzde 22,1 ve gıda ve alkolsüz içecekler harcamalarına yüzde 12,8 pay ayırdı.

En düşük gelir grubu olan birinci yüzde 20'lik grupta yer alan hanehalkları ise konut ve kira harcamalarına yüzde 33,2, gıda ve alkolsüz içecekler harcamalarına yüzde 30,4 ve ulaştırma harcamalarına yüzde 10,1 pay ayırdı.

Temel gelir kaynağına göre harcama kalıpları değişti

Temel gelir kaynağı maaş, ücret, yevmiye geliri olan hanehalkları; konut ve kira harcamalarına yüzde 24, gıda ve alkolsüz içecekler harcamalarına yüzde 16,4 ve ulaştırma harcamalarına yüzde 23 pay ayırırken, müteşebbis geliri olan hanehalkları; konut ve kira harcamalarına yüzde 21,6, gıda ve alkolsüz içecekler harcamalarına yüzde 18,4 ve ulaştırma harcamalarına ise yüzde 26,4 pay ayırdı.

Tek kişilik haneler konut ve kiraya daha fazla pay ayırdı

Hanehalkı büyüklüğüne göre tüketim harcamalarının 2024 yılındaki dağılımına bakıldığında; tek kişilik hanehalkları, konut ve kira harcamalarına yüzde 35,2, gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına yüzde 15,1 ve ulaştırma harcamalarına yüzde 14,4 pay ayırdı.

Hanehalkı büyüklüğü 6 ve daha fazla kişi olan hanehalkları, gıda ve alkolsüz içecekler harcamalarına yüzde 24,7, konut ve kira harcamalarına yüzde 22,4 ve ulaştırma harcamalarına yüzde 20,4 pay ayırdı.

En fazla israf olan gıda grubu taze meyve ve sebzeler oldu

Gelir düzeyi arttıkça gıda ürünlerini çöpe atarak israf etme sıklığının arttığı gözlendi.

Hanehalkları tarafından en fazla israf edilen gıda grupları incelediğinde ise; en büyük payı yüzde 40,1 ile taze meyve ve sebze alırken, bunu yüzde 32 ile ekmek, yüzde 14,3 ile süt ve süt ürünleri izledi.

Hanehalklarının aylık ortalama tüketim harcamaları şöyle:

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
hanehalkı harcamaları kira hanehalkı
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