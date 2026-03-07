Hande Yener'e konser soruşturması

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, Şarkıcı Hande Yener hakkında konser sırasında kullanılan slogan ve ifadeler nedeniyle soruşturma başlattı. Başsavcılığın talimat yazısında, Yener’in şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınması talep edildi.

Ritim tutarak eşlik etme suçu

Soruşturmanın, Muhammet Ahmet Yüce’nin CİMER üzerinden yaptığı ihbar üzerine başlatıldığı belirtildi. Başvuruda, Yener’in bir konser sırasında seyirciler tarafından atılan “zıplamayan Tayyipçi” sloganına ritim tutarak eşlik ettiği ve sahnede “bu devri çok güzel devireceğiz” ifadelerini kullandığı iddia edildi.

CİMER'e yapılan ihbarda, bu sözlerin anayasal düzeni hedef aldığı ve mevcut iktidarın devrilmesine yönelik açık bir çağrı niteliği taşıdığı öne sürüldü.

İhbar üzerine Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı. Hazırlanan soruşturma evrakları Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. Ancak savcılık, olayın kendi yetki alanında olmadığı gerekçesiyle yetkisizlik kararı verdi.

Yener'in ifadesi alınacak

Dosya daha sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açık kaynaklardan yaptığı incelemede, söz konusu konserin 15 Mayıs 2025’te Muğla’nın Menteşe ilçesindeki Sosyo Kültürel Alan isimli mekanda gerçekleştiği tespit edildi.

Anayasa Mahkemesi (AYM) 2020 yılında aldığı kararda, Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin internet ortamında sanal devriye faaliyetleri yürütmesinin Anayasaya aykırı olduğuna hükmetmişti.

Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da karşı yetkisizlik kararı vererek dosyayı Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi.

Başsavcılığın yazısında, Yener’in Muğla’da bahar şenlikleri kapsamında verdiği konserde “zıpla zıpla zıplamayan Tayyipçi” sloganına sahneden eşlik ettiği, ayrıca 18 Mayıs 2025’te İstanbul Harbiye Açık Hava Sahnesi’ndeki konserinde “Biz bu devri çok güzel devireceğiz...” şeklinde ifadeler kullandığı yönündeki iddialara yer verildi.

Savcılık, söz konusu iddialar kapsamında Hande Yener şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınmasını ve hazırlanacak talimat evrakının Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesini talep etti.

