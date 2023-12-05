Hande Buse Şeker’in davasında karar: Polis memuruna müebbet hapis

İzmir’de polis memuru Volkan H.'nin trans kadın Hande Buse Şeker'i öldürmesi ve bir arkadaşını da yaralanması hususunda yeniden görülen davada karar verildi.

Ekmek ve Gül'ün geçtiği habere göre, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4’üncü Ağır Ceza Dairesi’nde görülen celsede, sanık polis Volkan H., Hande Buse Şeker’i kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Sanık: Pişman değilim

Duruşmada söz alan Şeker’in avukatı, şöyle dedi:

"Bu dosyada nefret cinayeti işlendi. Bizler gerçeğe oda içerisindeki kamera görüntülerinden ulaştık. Soruyorum sizlere kaç kişi odasına kamera koyma ihtiyacı hissediyor? Mahkemeden talebimiz sanığa verilecek cezanın canavarca hisle kasten öldürmek suçundan değerlendirilmesi ve ağırlaştırılmış müebbetle sonuçlandırılmasıdır."

Abdullah Talha Kaya’nın ve evdeki transın kendisine tuzak kurduklarını iddia eden sanık Volkan H. şöyle dedi:

“Talha Kaya uyuşturucu ticaretinden tutuklandı. Kendisi bana da o yollara girmeyi teklif etmişti ve benim kabul etmemem üzerine kavga etmiştik. Olay günü alkollü içkimin içine bir madde koyduğunu ve tuzak hazırladığını düşünüyorum. Olay esnasında kendimde değildim, dolayısıyla üzüntü duyuyorum ancak pişmanlık duymuyorum. Canavarca hisle gerçekleşen bir olay değil."

Kararını açıklamayan mahkeme, sanık polis Volkan H.'ye Hande Buse Şeker’in arkadaşı Nil’e yönelik nitelikli cinsel saldırı suçundan 27 yıl, iki trans kadına yönelik yağma suçundan ayrı ayrı iki kez 13 yıl, Nil’e yönelik yağma suçundan 13 yıl, Nil’e yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 11 yıl, Abdullah Talha Kaya’ya yönelik olası kastla yaralama suçundan 2 yıl ve Hande Buse Şeker’i kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası verdi.

Ne olmuştu? Basına yansıyan bilgilere göre, 9 Ocak 2019'da İzmir'in Konak ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan kavgada, polis memuru Volkan H.'nin tabancasından çıkan kurşunlarla trans Hande Şeker öldü, trans Y.A ve A.T.K isimli iki kişiyi de yaralandı. Yürütülen soruşturma neticesinde, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı bir iddianame hazırladı.

İddianamede; olay günü İzmir Emniyet Müdürlüğü Yunuslar Motorize Tim Amirliğinde görevli polis memuru Volkan H.'nin, arkadaşı ve aynı zamanda dosyada mağdur sıfatıyla yer alan A.T. ile buluştuğu ve birlikte alkol aldıktan sonra sabah 6 sularında Alsancak'a geldikleri, bu sırada orada olan Hande Buse Şeker ve arkadaşı Ateş ile karşılaştıkları ve müşteri olmak üzere bir pazarlık yaptıkları belirtiliyor. Bunun ardından Hande Buse Şeker ve arkadaşı Ateş'in şüphelinin arabasına binerek, Hande Buse Şeker ile Ateş'in birlikte yaşadıkları eve gittikleri, bu esnada evde Hande'nin arkadaşı Y.'nin ve M.'nin de olduğu bilgisi yer alıyor. İddianamenin devamında; Hande Buse ve arkadaşı Ateş'in parayı peşin istemeleri üzerine çıkan tartışmada, şüpheli Volkan H. polis olduğunu ve peşin ödeme yapmayacağını söyleyerek, Hande Buse'yi soyunmaya zorladığı, Hande Buse'nin küfür ederek soyunmayı reddetmesi üzerine Volkan H.'nin silahla bu esnada yatağın üzerinde bulunan Şeker'e seri şekilde ateş açtığı aktarılıyor. Volkan H.'nin Hande Buse Şeker'e ateş açtığı sırada tartışmayı duyan şüphelinin arkadaşı A.T.'nin odaya girdiği, Şeker'in odadan çıkarak salonda bulunan arkadaşı Y.'nin arkasına saklanmaya çalıştığı, şüpheli Volkan H.'nin Şeker'in arkasından salona girerek ateş etmeye devam ettiği ve bu ateş sonucunda failin arkadaşı A.T'nin ve Hande Buse Şeker'in arkadaşı Y.'nin hayati tehlike geçirmeyecek ve basit basit bir tıbbi müdahale ile iyileşmeyecek şekilde yaralandıkları belirtiliyor. Silahlı saldırının devamında A.T.'nin olay yerinden ayrıldığı, Hande Buse Şeker ve arkadaşı Y.'nin, Volkan H.'ye kendilerini bırakmaları için yalvardıkları ancak Volkan H.'nin tekrar iki üç el daha ateş ederek Hande Buse'yi öldürdüğü, bunun ardından Hande Buse'nin arkadaşı Y.'ye cinsel saldırıda bulunduğu ve sonrasında gitmesine izin verdiği yer alıyor. Son olarak şüpheli Volkan H.'nin Hande Buse Şeker'in cansız bedenini tekme ve yumruk atarak darp ettiği ve yine ardından cinsel saldırı suçu işlediği belirtiliyor. İddianamede, 9 Ocak 2019 tarihinden bu yana tutuklu bulunan V.H.'nin olası kastla silahla yaralama, kasten öldürme, konutta silahla yağma, kişinin hatırasına hakaret ve nitelikli cinsel saldırı suçlarından ayrı ayrı cezalandırılması talep edildi. İddianame, İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Hande Buse Şeker davasında bir sonraki duruşma 8 Mayıs’ta

(EMK)