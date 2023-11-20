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Yayın Tarihi: 20 Kasım 2023 11:12
 ~ Son Güncelleme: 20 Kasım 2023 11:29
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Hande Baladın’ı ‘asitle’ tehdit eden erkek hakkında takipsizlik kararı

Milli voleybolcu Hande Baladın’ı yüzüne asit atmakla tehdit eden Mustafa Neşeli hakkında karar çıktı. Savcılık, soruşturmada dosya hakkında takipsizlik kararı verdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/20/hande-baladini-asitle-tehdit-eden-erkek-hakkinda-takipsizlik-karari.jpg

Eczacıbaşı Spor Kulübü Derneği'nin milli voleybolcu Hande Baladın’a tehdit mesajları gönderen Mustafa Neşeli hakkında yaptığı suç duyurusunda karar çıktı.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada Mustafa Neşeli hakkında takipsizlik kararı verildi.

Voleybolcu Hande Baladın
Voleybolcu Hande Baladın'a "asitli" tehdit!
31 Temmuz 2023

Ne olmuştu?

Sosyal medya hesabından “Yüzüne asit atacağım” şeklinde tehdide maruz kalan milli voleybolcu Hande Baladın, Mustafa Neşeli’den şikayetçi olmuştu. Neşeli, Bakırköy’de yakalanarak 1 Ağustos’ta çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Neşeli’nin zincirleme şekilde ‘silahla tehdit’ suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

Geçtiğimiz aylarda hakim karşısına çıkan Neşeli, “Ben bipolar hastasıyım yazdıklarımdan dolayı pişmanım müştekiden özür diyorum” demiş ardından tahliye edilmişti.

Mahkeme ayrıca sanık Mustafa Neşeli’nin akıl sağlığı raporu almasına karar vermiş ve dosyayı uzlaştırma büroya göndermişti.

Voleybolcu Hande Baladın’a tehdit davasına Eczacıbaşı Spor Kulübü de dahil oldu
Voleybolcu Hande Baladın’a tehdit davasına Eczacıbaşı Spor Kulübü de dahil oldu
14 Eylül 2023

(RT)

Hande Baladın eczacıbaşı holding
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