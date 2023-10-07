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DÜNYA
Yayın Tarihi: 7 Ekim 2023 17:23
 ~ Son Güncelleme: 8 Ekim 2023 10:13
3 dk Okuma

Hamide Rencüs: İsrail ilk defa Gazze sınırındaki kontrolü kaybetmiş durumda

“İsrail'le normalleşmek için sıraya giren Arap ülkelerinin, Filistin direnişi tarihinde çok önemli bir dönüm noktası olan bu operasyon karşısında sessizliği ya da itidal çağrıları Arap kamuoyunda tepkiye yol açıyor.”

Vecih Cuzdan
Vecih Cuzdan

Vecih Cuzdan
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/07/rencuzogullari-israil-ilk-defa-gazze-sinirindaki-kontrolu-kaybetmis-durumda.jpg
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi sınırına yakın bölgede bir İsrail tankını imha etti (Fotoğraf: Anadolu Ajansı)

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın İsrail’e karşı başlattığı, kısa süre içinde diğer Filistinli direniş gruplarının da dahil olduğu 'Aksa Tufanı' operasyonuyla tırmanan gerilim sürüyor.

Filistinli direniş grupları Gazze’den İsrail yerleşim birimlerine ve askeri noktalarına baskınlar düzenleyerek birçok İsrailli askeri esir alırken, İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'na göre saldırılarda en az 200 İsrailli öldü, 160'tan fazlasının durumu ağır olmak üzere 1100 İsrailli yaralandı. 

Buna karşılık Gazze'ye yönelik "Demir Kılıçlar" adıyla operasyon başlatan İsrail'in saldırılarında en az 232 Filistinli hayatını kaybetti, 1697 Filistinli ise yaralandı. 

'Aksa Tufanı' operasyonunu ve bölgede tırmanan gerilimi bianet'e değerlendiren araştırmacı-yazar Hamide Rencüs, “İsrail ilk defa Gazze sınırındaki kontrolünü tamamen kaybetmiş durumda” dedi.

Hamas
Hamas 'Aksa Tufanı' operasyonu başlattı, İsrail Gazze'ye karşı saldırıya geçti
7 Ekim 2023

Operasyona kimler destek veriyor?

Hamide Rencüs, İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın çağrısının ardından Filistin Halk Kurtuluş Cephesi’nin silahlı kanadı Ebu Ali Mustafa Tugayları ve İslami Cihad’ın silahlı kanadı Kudüs Tugayları’nın da ‘Aksa Tufanı’ operasyonuna destek verdiğini; İran, Suriye ve Hizbullah’ın (Lübnan) ‘tam destek’ açıklaması yaptığını belirtti.

Filistinli direniş gruplarının Gazze’ye yakın birçok yerleşim birimine baskın yaptığını, Aşkelon’daki cezaevinde bulunan Filistinli mahkumları serbest bıraktığını ve çok sayıda İsrail askerini esir aldıklarını söyleyen Rencüs, tüm bunların ‘operasyonun büyüklüğünü göstermesi açısından’ önemli olduğunu vurguladı.

Hamide Rencüs

“Direnişe gölge düşüren görüntüler de var”

“Operasyonun ön hazırlığından hiç kimsenin haberi yoktu ve bu çatışmanın nereye evrileceği konusunda tereddütler var” diyen Rencüs, her iki tarafta çok sayıda sivil ölüm yaşandığını belirterek şunları söyledi:

“Hamas’a yakın kaynaklardan doğru direnişe gölge düşürecek bazı görüntüler de sosyal medyada paylaşılıyor. Örneğin bir İsrailli kadın askerin çırılçıplak soyulması ve tekbir sesleriyle teşhir edilmesi çok tepki çekti. Bunlar direnişe gölge düşüren görüntüler. Bunlardan hareketle, İsrail’in Gazze’deki sivillere karşı topyekûn bir soykırım savaşı başlatmasına meşruiyet zemini oluşturulduğuna dair şüphelerim var.”

Hamas’tan "Aksa Tufanı" açıklaması
Hamas’tan "Aksa Tufanı" açıklaması
7 Ekim 2023

Arap kamuoyunun tepkisi

‘Aksa Tufanı’ operasyonunun Arap kamuoyunda ‘büyük bir heyecan yarattığını ve destek gördüğünü’ belirten Rencüs, Türkiye ve Körfez ülkelerinin operasyon karşısındaki tavrına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

“Türkiye'nin sadece itidal çağrısı yapması da Arap medyasında çok konuşuluyor. Çünkü Hamas’ın en büyük destekçileri Türkiye ve Katar. Diğer yandan İsrail'le normalleşmek için sıraya giren Arap ülkelerinin, Filistin direnişi tarihinde çok önemli bir dönüm noktası olan bu operasyon karşısında sessizliği ya da itidal çağrıları da Arap kamuoyunda tepkiye yol açıyor. Açıkçası destek çağrısı yapmalarını da beklemiyorum. Bu ülkelerin İsrail'in karşısında net bir tutum almaları pek olası değil.”

Mısır’dan Filistin ve İsrail’e
Mısır’dan Filistin ve İsrail’e 'azami itidal' çağrısı
7 Ekim 2023

Rencüs, İsrail’in Mısır üzerinden Filistin tarafıyla görüşme talep ettiğine ilişkin iddialar olduğunu belirterek, “Henüz bunu doğrulayamadık. Çünkü Filistinlilerin elinde çok sayıda İsrailli esir var. Bu insanlardan vazgeçecek gibi de görünmüyorlar. Dolayısıyla İsrail savaşı daha da tırmandırabilir ya da ateşkes de talep edebilir. Şu anda bunu öngörmek çok mümkün değil” diye konuştu.

(VC)

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Vecih Cuzdan
Vecih Cuzdan
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Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi’nde (Tarih), lisansüstü eğitimini ise Kocaeli Üniversitesi’nde (Tarih) “1957 Türkiye-Suriye krizi ve Türk basınında şarkiyatçı söylem” başlıklı tez ile tamamladı. 2013’ten beri gazetecilik yapıyor....

Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi’nde (Tarih), lisansüstü eğitimini ise Kocaeli Üniversitesi’nde (Tarih) “1957 Türkiye-Suriye krizi ve Türk basınında şarkiyatçı söylem” başlıklı tez ile tamamladı. 2013’ten beri gazetecilik yapıyor. Sendika.Org ve T24’te tam zamanlı, ayrıca taz.gazete, Stern ve Inside Turkey için serbest zamanlı çalıştı. Nisan 2023’ten bu yana bianet yazı işleri müdürü.

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