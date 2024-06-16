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Yayın Tarihi: 16 Haziran 2024 16:13
 ~ Son Güncelleme: 16 Haziran 2024 16:17
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Hamburg'da polis maç öncesi bir taraftarı vurdu

Polonya ile Hollanda arasında oynan futbol karşılaşması öncesinde Hamburg sokaklarında olaylar yaşandı. Polis biber gazı kullandı ve zaman zaman havaya ateş açtı. Bir kişi polis tarafından silah ile yaralandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Hamburg'da polis maç öncesi bir taraftarı vurdu

Avrupa Kupası grup maçları sürerken taraftarlar arasında çıkan kavgaya müdahale eden polis bir kişiyi vurdu. Polise kazma ve yangın söndürme aleti ile saldıran taraftar yaralı yakalandı.

Almanya'nın Hamburg şehrinde oynanan Polonya-Hollanda karşılaşması öncesinde taraftarlar arasında kavga medyada geldi. Hamburg polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, taraftarlardan biri kazma ve yangın söndürücü ile çevredekileri tahdit etmeye başladı. Müdahale sırasında polise de saldırdığı iddia edilen kişi polis tarafında "tehdit olarak algılandığı" gerekçesiyle silahla vuruldu. Olaylar sırasında yoğun bir şekilde biber gazı kullanan ve havaya ateş açan polis, silahla yaralanan taraftarın tedavi altına alındığını açıkladı.

(Mİ) 

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