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DÜNYA
Yayın Tarihi: 21 Mart 2024 08:59
 ~ Son Güncelleme: 21 Mart 2024 09:14
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Hamas’tan Şifa Hastanesi’ne saldırıya ilişkin açıklama

“İsrail ordusunun Gazze'deki Şifa Hastanesinde üst üste üçüncü gün işlediği suçlar, infazlar, tutuklama ve işkenceler, misilleme niteliğindedir.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Hamas’tan Şifa Hastanesi’ne saldırıya ilişkin açıklama
Fotoğraf: AA

Hamas, İsrail'in Şifa Hastanesine düzenlediği baskına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada Hamas, "İsrail ordusunun Gazze'deki Şifa Hastanesinde üst üste üçüncü gün işlediği suçlar, infazlar, tutuklama ve işkenceler, misilleme niteliğindedir. Bu saldırılar hiçbir başarıya ulaşamayan, Gazze Şeridi'ndeki hedeflerinden hiçbirini gerçekleştiremeyen bu ordunun karşı karşıya olduğu başarısızlığı ortaya koyuyor" dedi.

Hamas, Birleşmiş Milletler (BM) ve kurumlarının yetersizliği karşısında ABD'nin desteği ile gerçekleştirilen saldırıların, Filistinlilerin ve direnişin kararlılığını artıracağını vurguladı.

Şifa Hastanesine baskın ve saldırılar

İsrail ordusu, 18 Mart sabahı Gazze kentinin batısındaki Şifa Hastanesine insansız hava araçları eşliğinde baskın düzenledi.

Gazze'deki hükümet, İsrail ordusunun baskın yaptığı Şifa Hastanesinde 50 Filistinlinin öldürüldüğünü, 200'ünün de alıkonulduğunu duyurdu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da İsrail güçleri tarafından kuşatmaya alınan Şifa Hastanesinde hasta ve sağlık çalışanları ile yerinden edilmiş sivillerin mahsur kaldığı belirtildi.

Şifa Hastanesinde mahsur kalanların yiyecek ve içecek bulamadıkları için iki gündür oruçlarını açamadığı açıklandı.

İsrail ordusunun, dün akşam Şifa Hastanesi bölgesine düzenlediği yoğun top atışı sonucu onlarca kişi hayatını kaybetti.

El-Aksa televizyon kanalının bugünkü haberine göre, İsrail güçleri, Gazze kentinin batısında yer alan Şifa Hastanesi'ndeki bir binayı havaya uçurdu.

Filistin devlet televizyonu da bu sabah Telegram hesabından yayımladığı paylaşımda, İsrail güçlerinin, Şifa Hastanesi'ne sığınan yerinden edilmiş kişilere hastane yerleşkesini derhal tahliye etmeleri için anonslar yaptığını belirtti.

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(AS)

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