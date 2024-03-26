Hamas’tan “rehine takası” açıklaması

Hamas, 14 Mart'ta sunduğu "kapsamlı ateşkes, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden çekilmesi, yerinden edilenlerin bölgelerine geri dönmesi ve gerçek bir rehine takasını içeren" tutumuna bağlı kaldığını arabuluculara bildirdiğini duyurdu.

Hamas'ın Telegram hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, İsrail'in verdiği cevabın, Filistin halkının ve direnişinin "kapsamlı ateşkes, Gazze Şeridi'nden çekilme, yerinden edilenlerin geri dönüşü ve gerçek rehine takasını" temsil eden temel taleplerinden hiçbirini karşılamadığı kaydedildi:

“Şu ana kadar tüm müzakere çabalarının başarısızlığa uğraması ve anlaşmaya varılmasının engellenmesinden, tamamen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve onun aşırılık yanlısı hükümeti sorumludur.”

Müzakere görüşmeleri İsrail ile Hamas arasında, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda ve ABD'nin katılımıyla, Doha’da, ateşkes ve rehine takası anlaşmasına varılması amacıyla dolaylı müzakere görüşmeleri gerçekleşti. Mossad Başkanı David Barnea liderliğindeki İsrail heyeti, rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin müzakerelerin yeni turu için 18 Mart'ta Katar'ın başkenti Doha'ya gitmişti. İsrail basını, Mossad Başkanı liderliğindeki İsrail heyetinin Doha'ya ulaşmasıyla birlikte Hamas ile Tel Aviv arasında rehine takası müzakerelerinin resmen başladığını duyurmuştu. İsrail heyetinde, İsrail ordusunda kaçırılan ve kayıp kişiler dosyasının sorumlusu Nitzan Alon'un de yer aldığı belirtildi. İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberinde, müzakerelerin yaklaşık iki hafta sürebileceği kaydedildi.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)