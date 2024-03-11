Hamas’tan Gazze’de ateşkes müzakerelerine dair açıklama

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Gazze’de savaşa dair dün açıklama yaptı, İsrail'le yürütülen müzakerelere değindi.

Hamas olarak şu ana kadar müzakerelerde pozitif ve sorumlu bir şekilde davrandıklarını söyleyen Heniyye, “Gazze'de savaşı sonlandırmayan, yerinden edilenleri evlerine döndürmeyen ve düşmanın başta orta kesim olmak üzere Gazze'nin dışına çekilmesini garanti etmeyen bir anlaşmaya varmak istemiyoruz. Bu ilkelerin gerçekleşmesi ve anlaşmaya varılması için İsrail'i bunlara uymaya zorlayacak uluslararası teminatların olması da şart” dedi.

Yerinden edilenler

İsrail anlaşma ilkelerine bağlı kalma konusunda hiçbir teminat vermek istemediği için henüz bir anlaşmaya varılamadığını kaydeden Heniyye, buna rağmen Hamas'ın, müzakerelerin sürmesini ve bu ilkeleri içerecek herhangi bir formüle açık olduğunu vurguladı.

Heniyye, İsrail'in, yerinden edilenlerin aşamalı olarak evlerine dönmesinden bahsettiğini ancak bununla ilgili net bilgi vermediğini ve Gazze'yi ikiye bölmeye de devam ettiğini dile getirdi.

İsrail'in Filistin halkına karşı psikolojik bir savaş yürüttüğünü, kaos çıkarmaya ve halkı bölmeye çalıştığını ancak bunda başarılı olamayacağını kaydeden Heniyye, İsrail'in işlediği tüm katliamlara ve gerçekleştirdiği soykırıma rağmen Filistin halkını Gazze'den tehcir etmeyi de başaramadığını aktardı.

Filistin’de ulusal uzlaşı hükümeti

Filistin'in iç siyasetine de değinen Heniyye, Hamas'ın ​​​​​​​Filistin halkının birliği ve siyasi bileşenlerini yeniden sağlam temeller üzerine inşa etme konusuyla her zamankinden daha fazla ilgilendiğini dile getirdi.

Bunun 3 aşamada gerçekleşeceğini söyleyen Heniyye, ilk aşamanın, Filistin Kurtuluş Örgütü çerçevesinde ulusal otoritenin yeniden inşa edilmesi, ikinci aşamanın, yasama ve devlet başkanlığı seçimleri yapılıncaya kadar geçici bir süre görevde kalacak ulusal uzlaşı hükümetinin kurulması, üçüncü aşamanın ise Filistin halkı için siyasi bir program üzerinde anlaşmaya varılmasından oluştuğunu belirtti.

Netanyahu: Refah’a gideceğiz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Bild ve Politico'ya askeri operasyonları değerlendirdi, Refah kentiyle ilgili “Oraya gideceğiz. Ayrılmayacağız. Biliyorsunuz benim kırmızı çizgim var. 7 Ekim'deki kırmızı çizginin ne olduğunu biliyorsunuz. Bir daha asla olmayacak” dedi.

Netanyahu, Refah'ta bir askeri harekata başladıklarında, yoğun çatışma aşamasının tamamlanmasının birkaç hafta süreceğini dile getirdi.

İki devletli çözüm

“7 Ekim'den sonra bir Filistin devleti görmek istemiyoruz” diyen Netanyahu, uluslararası toplumdan gelen iki devletli çözüm önerilerini reddetti.

Ramazan ayı vesilesiyle ateşkes fikrini de geri çeviren Netanyahu, İsrailli rehinelerin serbest bırakılmasını görmek istediğini ancak müzakerelerde herhangi bir ilerleme olmadığını aktardı.

CIA ve Mossad, ateşkesi görüştü

İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad Başkanı David Barnea ile ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) Direktörü William Burns, Hamas ile Tel Aviv yönetimi arasında ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması konusunda muhtemel bir anlaşmayı görüşmek için bir araya geldi.

İsrail Başbakanlık Ofisinden Mossad adına yapılan yazılı açıklamada, Burns'ün Barnea'ya, Gazze'de ateşkes ve Hamas ile rehine takası anlaşması için Mısır'da yapılan görüşmelerle ilgili bilgi verdiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail yönetiminin, rehinelerin serbest bırakılması için Hamas ile yürütülen dolaylı müzakerelerdeki boşlukların kapatılması için aracılarla temaslarını sürdürdüğü kaydedildi.

Müzakereler Tel Aviv yönetimi ile Hamas arasında, rehine takası mutabakatı kapsamında Mısır'ın başkenti Kahire'de 13 Şubat'ta toplantı yapıldı. Müzakereler Fransa'nın başkenti Paris'te devam etti. Paris müzakereleri, Mossad Başkanı David Barnea başkanlığındaki İsrail heyeti, CIA Direktörü William (Bill) Burns, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kemal ve Hamas heyetinin katılımıyla 24 Şubat'ta sonlandı. İsrail savaş kabinesi, müzakerelere devam edilmesi için Katar'ın başkenti Doha'ya "düşük seviyeli bir heyet gönderilmesini" kararlaştırdı. Buna karşın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki saldırılardan kaçan yaklaşık 1,5 milyon kişinin sığındığı güneydeki Refah kentine saldırı ve buradaki sivillerin tahliye planlarını onaylamak için hafta başı kabineyi toplayacağını belirtti. Mısır basını son olarak, 3 Mart'ta Kahire'de Mısır, Katar, Hamas ve ABD'nin katılımıyla müzakerelerin başladığını duyurdu.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)