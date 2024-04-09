Hamas’tan ateşkes ve "rehine takası" açıklaması

Hamas, İsrail ile ateşkes ve rehine takasıyla ilgili Mısır'ın başkenti Kahire'de yürütülen dolaylı müzakerelerde İsrail'in konuya ilişkin tutumunun kendilerine iletildiğini duyurdu.

Konuya ilişkin Telegram hesabından açıklama yapan Hamas, arabulucuların gösterdiği büyük çabayı takdir ettiğini belirtti, Filistin halkına yönelik saldırıyı sona erdirecek bir anlaşmaya varmaya önem verdiklerini ancak İsrail'in inatçı tutum sergilemeyi sürdürdüğünü, Filistin halkının ve direnişinin taleplerinin hiçbirine olumlu yanıt vermediğini ifade etti.

Buna rağmen Hamas yönetiminin kendilerine sunulan öneriyi tüm ulusal sorumlulukla incelediği bildirilen açıklamada, inceleme tamamlandığında arabuluculara Hamas'ın öneriye ilişkin tutumu hakkında bilgi verileceği kaydedildi.

“Görüş ayrılıkları büyük ölçüde giderildi” iddiası

Kahire el-İhbariyye kanalının dün ismi açıklanmayan üst düzey Mısırlı bir yetkiliden aktardığı haberde, Kahire'de pazar gününden bu yana süren müzakere turunda Gazze'deki krizin çözümü konusundaki görüş ayrılıklarının büyük ölçüde giderildiği belirtilmişti.

İsrail basınında ise Kahire'deki müzakerelerle ilgili çelişkili haberler yer aldı.

Ynet haber sitesinin müzakereler konusunda yetkili bir kaynaktan aktardığı haberde, "Hamas'ın büyük tavizler vermesinin beklendiği ve ABD'nin bir çözüme ulaşmak için yoğun baskı yaptığı" öne sürüldü.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail'deki yetkililerin, müzakerelerde ilerleme sağlandığı yönündeki haberlere yorum yapmayı reddettiği aktarıldı. Haberde, müzakerelerde ilerleme sağlanıp sağlanmadığının ancak ilerleyen günlerde öğrenilebileceği ifade edildi.

Hamas ile İsrail arasında dolaylı müzakereler Mossad Başkanı David Barnea liderliğindeki İsrail heyeti, rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin müzakerelerin yeni turu için 19 Mart'ta Katar'ın başkenti Doha'ya gitti. İsrail basını, Mossad Başkanı liderliğindeki heyetin Doha'ya ulaşmasıyla birlikte Hamas ile Tel Aviv arasında rehine takası müzakerelerinin resmen başladığını duyurdu. İsrail heyetinde İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar ve İsrail ordusunda kaçırılan ve kayıp kişiler dosyasının sorumlusu Nitzan Alon'un de yer aldığı belirtildi. Haaretz gazetesi, İsrail'in ateşkes ve rehine takasına ilişkin müzakereleri arabulucular olmaksızın doğrudan Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar ile yapacağını öne sürdü. İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberinde, müzakerelerin yaklaşık 2 hafta sürebileceği kaydedildi. İsrail basınında Tel Aviv heyetine başkanlık eden Mossad Başkanı Barnea'nın aynı gün ülkesine döndüğü haberleri yer aldı. Hamas pek çok kez, ateşkes ve rehine takası anlaşması için öncelikle "savaşın durması, İsrail'in Gazze'den çekilmesi, yerinden edilenlerin evlerine dönmesi ve yardım girişlerinin kolaylaştırılmasının" gerektiğini açıkladı. Mısır basınında 6 Nisan'da çıkan haberlerde, Gazze'de ateşkes ve rehine takası müzakerelerinin 7 Nisan'da Mısır'ın başkenti Kahire'de yeniden başlayacağı belirtildi.

(AS)