Hamas’tan "Aksa Tufanı" açıklaması

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, örgütün silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın başlattığı, kısa süre içinde diğer Filistinli direniş gruplarının da dahil olduğu “Aksa Tufanı” operasyonuna ilişkin yazılı açıklama yaptı.

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Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Heniyye, Mescid-i Aksa'ya yönelik İsrail saldırılarına tepki olarak ‘bir kahramanlık savaşı’ içerisinde olduklarını belirtti.

Hamaslı yetkili, “Bu tarihi anlarda, adı Mescid-i Aksa, kutsallarımız ve tutsaklarımız ve ana sebebi de Mescid-i Aksa'ya yönelik suç işleyen Siyonist saldırı olan bir kahramanlık savaşının içerisindeyiz” dedi.

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Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarının, ‘Aksa üzerinde egemenlik kurmak için’ atıldığını savunan ve İsrail'in Gazze'ye ani bir baskın düzenlemeyi planladığını belirten Heniyye, buna izin vermeyeceklerini kaydetti.

İsmail Heniyye (Fotoğraf: Anadolu Ajansı)

(VC)