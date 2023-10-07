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Yayın Tarihi: 7 Ekim 2023 13:13
 ~ Son Güncelleme: 7 Ekim 2023 16:30
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Hamas’tan "Aksa Tufanı" açıklaması

Hamas lideri İsmail Heniyye, Mescid-i Aksa'ya yönelik İsrail saldırılarına tepki olarak ‘bir kahramanlık savaşı’ içerisinde olduklarını belirtti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/07/hamastan-aksa-tufani-aciklamasi.jpg
*Filistinliler, çatışmaların yaşandığı İsrail-Gazze sınırında bir kepçeyle tel örgüleri kaldırdı (Fotoğraf: Ashraf Amra/AA)

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, örgütün silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın başlattığı, kısa süre içinde diğer Filistinli direniş gruplarının da dahil olduğu “Aksa Tufanı” operasyonuna ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Hamas
Hamas 'Aksa Tufanı' operasyonu başlattı, İsrail Gazze'ye karşı saldırıya geçti
7 Ekim 2023

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Heniyye, Mescid-i Aksa'ya yönelik İsrail saldırılarına tepki olarak ‘bir kahramanlık savaşı’ içerisinde olduklarını belirtti.

Hamaslı yetkili, “Bu tarihi anlarda, adı Mescid-i Aksa, kutsallarımız ve tutsaklarımız ve ana sebebi de Mescid-i Aksa'ya yönelik suç işleyen Siyonist saldırı olan bir kahramanlık savaşının içerisindeyiz” dedi.

Netanyahu: Bu bir operasyon veya karşılıklı saldırı değil, savaş
Netanyahu: Bu bir operasyon veya karşılıklı saldırı değil, savaş
7 Ekim 2023

Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarının, ‘Aksa üzerinde egemenlik kurmak için’ atıldığını savunan ve İsrail'in Gazze'ye ani bir baskın düzenlemeyi planladığını belirten Heniyye, buna izin vermeyeceklerini kaydetti.

İsmail Heniyye (Fotoğraf: Anadolu Ajansı)

(VC)

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