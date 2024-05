Hamasê pêşniyara agirbestê ya Qeter û Misrê pejirand

Hamasê di daxuyaniya xwe ya duh de îro ragihand ku wan pêşniyara agirbestê ya serokê polîtburoyê qebûl kiriye. Di daxuyaniyê de hat diyarkirin ku Îsmaîl Heniye îro di pêwendiyeke telefonî de ji navbeynkarên Qeter û Misrê re li ser erêkirinê agahdar kiriye.

Rayedarên Îsraîlê jî heta niha der barê mijarê de daxuyanî nedane.

Erdogan: "Hamasê pêşniyarên me berçev girt"

Erdogan piştî civîna kabîneyê di civîna çapemeniyê de bal kişand ser daxuyaniya Hamasê û got, "Bi vê boneyê em kêfxweş bûn ku Hamasê bi pêşniyarên me agirbest pejirand”

Erdogan got: "Niha jî divê Îsraîl heman gav bavêje.” û Erdogan bang li hemû aktorên rojavayî kir ku zextê li rêveberiya Îsraîlê bikin.

Erdogan her wiha bal kişand ser rageşiya Îsraîlê ya bi Xezeyê re û got, "Pirsgirêka me ya ku bi tu welatekî herêmê re neyê çareserkirin tune ye. Em di wê baweriyê de ne ku deriyekî ku bi diyalog û muzakereyan venebe nîne. Bila tenê bi îrade nêz bibe û derfet ji bo dîplomasiyê were dayîn."

Berdevkê Hêzên Parastinê yên Îsraîlê got ku li gorî vê fermanê ji 100 hezar kesan hat xwestin ku ji Refahê derbikevin.

