Hamasê dest bi radestkirina dîlên Îsraîlê kir

Hamasê dest bi radestkirina dîlên Îsraîlî yên li Xezeyê bo Xaça Sor kiriye.
Hamasê dest bi radestkirina hin dîlên Îsraîlî yên li Xezeyê kir. Hamas dê dîlan radestî Komîteya Navneteweyî ya Xaça Sor (ICRC) bike.
Hemasê navê 20 dîlên sax eşkere kiriye û dê îro wan radest bike.
Îsraîlê jî dest bi amadekariyên kiriye da ku nêzîkî 2 hezar girtiyên Filistînî berde.
Li Xezeyê agirbest ket meriyetê: Bi hezaran Filistîniyan dest bi vegera malên xwe kirin
Di nav kesên ku wê bên berdan de ev nav hene:
Elkana Bohbot, Matan Angrest, Avinatan Or, Yosef-Haim Ohana, Alon Ohel, Evyatar David, Guy Gilboa-Dalal, Rom Braslavski, Gali Berman, Ziv Berman, Eitan Mor, Segev Kalfon, Nimrod Cohen, Maxim Herkin, Eitan Horn, Matan Zangauker, Bar Kupershtein, David Cunio, Ariel Cunio û Omri Miran.
Çapemeniya Îsraîlê ragihand ku lîsteya ku hatiye ragihandin li gorî bendewariyên rêveberiya Tel Avîvê ye.
Li Xezeyê li ser agirbestê rêkeftin çêbû
Qonaxa destpêkê ya peymanê berdana 47 dîlên Îsraîlî (sax û mirî) li hemberî 250 girtiyên Filistînî û 1700 welatiyên Xezeyê yên ku piştî destpêka şer hatine desteserkirin li xwe digire.
Ji bo berdana dîlgirtiyan li Tel Avîvê bi beşdariya deh hezaran kesan çalakî hat lidarxistin. Her wiha li seranserî welat berdana dîlgirtiyan hate temaşekirin.
Hamasê ragihand ku li hemberî 20 dîlgirtiyên zindî dê 1900 girtiyên Filistînî yên di girtîgehên Îsraîlê de bên berdan. Li gorî nûçeya televîzyona dewletê ya Îsraîlê KANê, dîlgirtî dê li Xezeyê, Deyr el-Belahê û Han Yunusê bên berdan.
Hamasê ragihand ku dê saet derdora 10.00’ê beşeke din a dîlgirtiyan berde.
Hamas: “Şer bi dawî bû, agirbesta mayînde destpêkir”
