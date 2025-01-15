Hamas ve İsrail, Gazze'de çatışmanın durması ve esir takası için anlaşmaya vardı

İsrail ve Hamas, beklenen Gazze'deki çatışmaları durdurma ve İsrailli rehineleri Filistinli esirlerle değiştirme anlaşmasını imzalama konusunda mutabakata vardılar.

DOHA’DA İSRAİL-HAMAS MÜZAKERELERİ İsrail ile Hamas arasında esir takası ve ateşkes anlaşması sağlanmak üzere

İSRAİL ATEŞKESTE GAZZE'DE ASKER BULUNDURACAK Hamas İsrail'in ateşkes anlaşması koşullarını kabul etti, rehinelerin bırakılması umudu arttı

Anlaşma hakkında bilgi sahibi bir yetkili çarşamba günü Reuters'a yaptığı açıklamada, bu anlaşmanın Orta Doğu'yu altüst eden 15 aylık bir savaşın olası sona erişinin yolunu açtığını söyledi.



Anlaşma, ABD'nin desteğiyle Mısır ve Katar arabulucularının aylardır sürdürdükleri kesintili müzakerelerin ardından geldi. Taraflar ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın 20 Ocak'taki yemin töreninden hemen önce anlaşmaya ulaşmak için çaba gösterdi.

Gazze'de ateşkesi kutlamak için sokaklara dökülen Filistinliler

Gazze'deki Filistinliler: "Hayat yeniden başlayacak"

Middle East Eye'ın (MEE) haberine göre, Gazze'deki Filistinliler, uzun süredir beklenen anlaşmanın duyurulmasını kutlarken hem rahatlama hem ürküntü duyduklarını söylüyor.

MEE'nin Refah'ta görüştüğü bir Gazzeli "Bir kez ateş kes resmen açıklanıp uygulanmaya başladığında hayat yeniden başlayacak" diyor. "Güçlüklere karşın, kaybettiğimiz şehitlere, yaralılara sevdiklerimizie, arkadaşlarımıza karşın hayat yeniden başlayacak."

Trump: "Beyaz Saray'a döndüğümde olabilecek harika şeyleri hayal edin"

ABD'nin Seçilmiş Başkanı Donald Trump, ateşkes anlaşmasını, 5 Kasım 2024'teki başkanlık seçimlerini kazanmasıyla ilşkilendirdi: "Bu efsanevi ateşkes anlaşması, yalnızca kasımda yaşadığımız tarihi zaferin bir sonucu olarak gerçekleşebilirdi." dedi.

Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'a ayrıca teşekkür eden Trump, "Gazze'nin bir daha teröristler için güvenli bir sığınak haline gelmemesi" için İsrail ve diğer müttefikleriyle yakın çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

İbrahim Anlaşmaları'nı daha da genişleteceklerini kaydeden Trump, "Bu, Amerika ve hatta dünya için gerçekleşecek harika şeylerin sadece başlangıcı." dedi. Ateşkeste kendi payının "büyük" olduğunu iddia eden Trump, "Daha Beyaz Saray'a gelmeden bu kadar çok şey başardık. Beyaz Saray'a geri döndüğümde olabilecek harika şeyleri bir hayal edin." dedi.

Çatışma nasıl başladı?

İsrail birlikleri, Hamas liderliğindeki silahlı güçlerin güvenlik engellerini aşarak 7 Ekim 2023'te İsrail yerleşmelerine girerek 1.200 asker ve sivilin öldürülmesine ve 250'yi aşkın İsrailli ya da İsrai'de bulunan yabancıyı rehin alarak kaçırmasına misilleme olarak Gazze'ye yönelik topyekun saldırı başlattı.

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Gazze Sağlık Bakanlığı rakamlarına göre İsrail'in Gazze'deki harekatında 46 bini aşkın insan öldürüldü ve dar kıyı şeridini yüz binlerce kişinin çadırlarda ve geçici barınaklarda kış soğuğunda hayatta kalmak için çırpındığı bir moloz yığınına dönüştürdü.

Cehennemin kapıları açılırken

Trump'ın tehditleri

Trump, göreve başlama töreni yaklaşırken, rehinelerin serbest bırakılmaması halinde her yeri cehenneme çevireceği konusunda Hamas'ı defalarca uyararak, hızla anlaşmaya varılması konusunda baskı uyguladı. ABD Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, anlaşmayı sonuca ulaştırmak için Başkan Joe Biden'ın ekibiyle birlikte çalıştı.



İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ve sağcı hükümeti, rehinelerin geri dönüşünün, 7 Ekim'i ülke tarihinin en ölümcül günü kılan savunma başarısızlığından ötürü kabaran halk öfkesini bir nebze olsun yatıştırmasını umuyor.

Çatışmanın Ortadoğu'ya yayılmasıyla Lübnan, Irak ve Yemen'deki İran destekli vekil güçlerin Filistinlilerle dayanışma adına İsrail'le çatışmaya girmesi, İsrail'in Hamas ve Lübnan Hizbullah'ının üst düzey liderlerini suikastlarla öldürerek karşılık vermesine yol açtı. Anlaşma İsrail'in bölgede askeri üstünlüğü kazanmasının ardından geldi.

(AEK)