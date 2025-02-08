Hamas üç rehineyi serbest bıraktı

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının beşinci turunda bugün 3 İsrailli esir ile 183 Filistinli rehine Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deyr el-Belah kentinde serbest bırakılıyor.

AA’nın haberine göre, rehinelerin serbest bırakılacağı noktada Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları mensuplarının büyük yoğunlukta konuşlandığı görüldü.

Fotoğraf: AA

Kassam Tugayları, İsrailli esirlerin teslim edileceği platforma üzerine Arapça, İbranice ve İngilizce dillerinde "Biz Tufanız... Biz Ertesi Günüz" yazılı büyük bir pankart astı.

Fotoğraf: AA

Filistinliler, esirlerin Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne teslim törenine katılmak için teslim alanında toplandı.

Fotoğraf: AA

Serbest bırakılacak isimler

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşmasının beşinci turu kapsamında Hamas, dün serbest bırakacağı İsraillilerin isimlerini duyurmuştu.

Kassam Tugayları tarafından yayımlanan açıklamaya göre, bugün üç İsrailli erkek esir serbest bırakılacak. Serbest bırakılacak esirlerin isimleri ise Eli Sharabi, Or Levy ve Ohad Ben Ami.

Hamas'ın Gazze'deki 3 İsrailli esiri Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne teslim etmesinin ardından İsrail'in cezaevlerinde alıkoyduğu 183 Filistinliyi serbest bırakması bekleniyor.

Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisinden yapılan açıklamaya göre, serbest bırakılacak Filistinlilerden 18'i müebbet, 54'ü ağır hapis cezasına çarptırılanlardan ve 111'i ise 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze Şeridi'nde alıkonulanlardan oluşacak.

Esir takası ve ateşkes anlaşması Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti. Esir takasının ilk dört turunda, İsrail hapishanelerindeki 583 Filistinli esir ile Gazze’deki 13 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasına göre, 42 günlük birinci aşamada, 1900'ün üzerinde Filistinli ve 33 İsraillinin serbest bırakılması bekleniyor.

(EC)