ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 8 Şubat 2025 12:19
 ~ Son Güncelleme: 8 Şubat 2025 13:02
2 dk Okuma

HAMAS-İSRAİL ESİR TAKASI

Hamas üç rehineyi serbest bıraktı

Esir takası ve ateşkes anlaşmasının beşinci turu kapsamında İsrail'in 183 Filistinli rehineyi serbest bırakması bekleniyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğraf: AA
Fotoğraf: AA

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının beşinci turunda bugün 3 İsrailli esir ile 183 Filistinli rehine Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deyr el-Belah kentinde serbest bırakılıyor.

AA’nın haberine göre, rehinelerin serbest bırakılacağı noktada Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları mensuplarının büyük yoğunlukta konuşlandığı görüldü.

Fotoğraf: AA

Kassam Tugayları, İsrailli esirlerin teslim edileceği platforma üzerine Arapça, İbranice ve İngilizce dillerinde "Biz Tufanız... Biz Ertesi Günüz" yazılı büyük bir pankart astı.

Fotoğraf: AA

Filistinliler, esirlerin Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne teslim törenine katılmak için teslim alanında toplandı.

Fotoğraf: AA

Serbest bırakılacak isimler

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşmasının beşinci turu kapsamında Hamas, dün serbest bırakacağı İsraillilerin isimlerini duyurmuştu.

Kassam Tugayları tarafından yayımlanan açıklamaya göre, bugün üç İsrailli erkek esir serbest bırakılacak. Serbest bırakılacak esirlerin isimleri ise Eli Sharabi, Or Levy ve Ohad Ben Ami.

Hamas'ın Gazze'deki 3 İsrailli esiri Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne teslim etmesinin ardından İsrail'in cezaevlerinde alıkoyduğu 183 Filistinliyi serbest bırakması bekleniyor.

Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisinden yapılan açıklamaya göre, serbest bırakılacak Filistinlilerden 18'i müebbet, 54'ü ağır hapis cezasına çarptırılanlardan ve 111'i ise 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze Şeridi'nde alıkonulanlardan oluşacak.

Esir takası ve ateşkes anlaşması

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Esir takasının ilk dört turunda, İsrail hapishanelerindeki 583 Filistinli esir ile Gazze’deki 13 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı.

Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasına göre, 42 günlük birinci aşamada, 1900'ün üzerinde Filistinli ve 33 İsraillinin serbest bırakılması bekleniyor.

(EC)

Haber Yeri
İstanbul
hamas israil filistin ateşkes Gazze esir takası
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git