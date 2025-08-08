Hamas'tan Netanyahu'ya yanıt: İşgal girişimi İsrail ordusuna pahalıya patlar

Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze'nin tamamının işgal edilmesine ilişkin planının görüşüleceği Güvenlik Kabinesi toplantısı öncesi Fox News'e yaptığı açıklamayı değerlendirdi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Netanyahu'nun, Gazze'yi kontrol altına alma ve İsrail'i tehdit etmeyen Arap güçlerine teslim etme planının" soykırım ve zorla göç ettirme politikasının devamı olduğu ifade edildi.

Netanyahu'nun açıklamalarının müzakere sürecine indirilmiş "açık bir darbe" olduğu ve nihai bir anlaşmaya yakın olunmasına rağmen son turdan çekilmesinin ardında yatan gerçek nedeni açıkça ortaya koyduğu kaydedildi.

Gazze'deki saldırıları genişletme planının "Netanyahu'nun, İsrailli esirleri kendi kişisel çıkarlarına ve aşırı ideolojik gündemine feda etmeye çalıştığını" gözler önüne serdiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca “Gazze'nin işgale ve vesayet kurma girişimlerine direneceği ve Filistin halkına yönelik saldırıların İsrail ordusuna pahalıya patlayacağı” ifade edildi.

Gazze’de 1 milyon kişi tekrar zorla yerinden edilmeyle karşı karşıya

Müzakere sürecinde yaşanan tıkanıklık Hamas, 24 Temmuz'da İsrail ile esir takası ve Gazze'de ateşkes için arabulucuların sunduğu taslağa ilişkin yanıtını ilettiğini bildirmişti. İsrail Başbakanlık Ofisi, yaptığı yazılı açıklamada, arabulucular yoluyla Hamas'ın yanıtının Tel Aviv'e ulaştığını ve değerlendirildiğini açıklamıştı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ise "Hamas'ın ateşkes konusunda isteksiz" olduğunu iddia ederek, Katar'ın başkenti Doha'da ateşkes görüşmelerini yürüten ekibini "danışma amacıyla" geri çağırma kararı aldıklarını kaydetmişti. Mısır ile Katar 25 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki müzakerelerin istişare amacıyla askıya alınmasının normal bir durum olduğunu bildirmişti.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

Filistinliler orta kesimlere sıkıştırılacak

Gazze kentinin işgaline yönelik saldırılar başlayınca Filistinliler bir kez daha hayatları ve toprakları arasında seçim yapmaya zorlanacak.

Saldırılar nedeniyle tekrar yerinden olacak Gazze’nin kuzeyindeki Filistinlilerin orta kesimlere göç etmesinden başka seçenek görünmüyor.

Zira, Gazze Şeridi’nin yüzde 88’i İsrail’in işgali veya ‘tahliye emirleri’ altında yer alıyor.

Bu işgal planı nedeniyle Gazze’deki 2,3 milyon Filistinli, altyapının bulunmadığı, çadır dahi kurmaya yerin olmadığı orta kesimlere sıkıştırılacak.

Filistinlilerin orta kesimlere göç etmesi İsrail saldırılarından kurtuldukları anlamına gelmiyor. Zira İsrail, sık sık orta kesimde yer alan bölgelere de hava saldırıları düzenliyor.

Birleşmiş Milletler de zaman zaman yaptığı açıklamalarda buna işaret ederek, bölgede güvenli yer olmadığının altını çiziyor.

İSRAİL SALDIRILARININ 669. GÜNÜ Gazze Şeridi’nde can kaybı 61 bini aştı

(RT)