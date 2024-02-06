Hamas son ateşkes önerisine olumlu karşılık verdi

7 Ekim'de Hamas'ın "Aksa Tufanı" saldırısıyla başlayan savaş büyük bir yıkım yaratarak süre giderken ateşkes doğrultusundaki diplomatik girişimlerde yeni bir gelişme olasılığı belirdi.

Orta Doğu turu kapsamında Katar'ı ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşen Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdülrahman el-Tani Hamas'tan olumlu haberler getirdi.

euronews'un haberine göre, ateşkes görüşmelerine arabuluculuk yapan Katar Başbakanı Hamas'ın Gazze'de ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik son plana "genel olarak olumlu" tepki verdiğini açıkladı.

Hamas: "Yanıtımızı ilettik"

Hamas yaptığı yazılı açıklamada, "çerçeve anlaşmayla ilgili yanıtını az önce Mısır ve Katarlı kardeşlerine iletti[ğini]" dile getirdi.

Hamas liderlerinin diğer Filistinli gruplarla yaptıkları istişarelerden sonra teklife yanıtını ilettiği belirtilen açıklamada "Hamas, söz konusu teklifi, tam ve kapsamlı bir ateşkesi garantileyecek, halkımıza karşı saldırıları bitirecek, Gazze Şeridi'ne yönelik ablukayı kaldırarak yeniden imarı garantileyecek ve esir takası sürecini tamamlayacak şekilde olumlu karşıladı." denildi.

Açıklamada ayrıca, Katar ve Mısır'ın yanı sıra İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurma yönünde çaba sarf eden ülkelerin girişimlerinden de takdirle söz edildi.

Blinken Hamas'ın yanıtını İsrail'e iletilecek

ABD Dışişleri Bakanı Blinken da Hamas'tan yanıt alındığını ve anlaşmanın "mümkün" olduğunu duyurdu. Blinken, Hamas'ın cevabının değerlendirildiğini ve çarşamba günü İsrail'e yapacağı ziyarette teklifi Tel Aviv'e ileteceğini kaydetti.

(AEK)