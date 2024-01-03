Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye: Aruri'nin öldürülmesinin yansımalarından İsrail sorumlu

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Hamas'ın üst düzey yöneticisi Salih el-Aruri'nin öldürülmesiyle ilgili “Aruri’nin Lübnan topraklarında öldürülmesi tam anlamıyla bir terör eylemi ve Lübnan’ın egemenliğinin ihlalidir. Halkımıza ve topraklarımıza karşı saldırıların dairesinin genişletilmesidir” dedi.

Heniyye, Aksa TV’de yayınlanan konuşmasında, İsrail saldırılarının Hamas’ın gücünü arttırdığını söyledi, “Aruri ile Hamas’ın liderleri ve kadrolarının öldürülmesinin yansımalarının sorumluluğu işgalci Siyoniste (İsrail) aittir. Halkımızın direnişini ve kararlılığını kırmayı asla başaramayacaklar” dedi.

Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki Hamas ofisine İsrail’in insansız hava aracı ile düzenlediği saldırıda Hamas’ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri ile Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Komutanları Semir Fendi, Azzam el-Akra’nın yanı sıra Hamas mensubu Mahmud Şahin, Muhammed Beşaşe, Muhammed er-Reis ve Ahmed Hammud hayatını kaybetti.

İsrail’den “tebrik”

İsrail’in söz konusu saldırıyı üstlenmemesine rağmen, iktidardaki Likud Partisi Üyesi İsrailli Milletvekili Danny Danon, saldırı nedeniyle İsrail güçlerini tebrik etti.

İsrail Meclisinde Dışişleri ve Güvenlik Komitesi Üyesi de olan Danon, sosyal medya hesabından, “İsrail ordusunu, Şin-Bet'i (İsrail İç İstihbarat Servisi), Mossad'ı (İsrail Dış İstihbarat Servisi) ve güvenlik güçlerini Beyrut'ta üst düzey Hamas yetkilisi Salih el-Aruri'nin öldürmesinden dolayı tebrik ediyorum” açıklamasında bulundu.

Hizbullah: Karşılıksız kalmayacak

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail'in, Hamas’ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri’yi Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta öldürmesinin karşılıksız kalmayacağını, saldırının tehlikeli siyasi ve güvenlik mesajı içerdiğini açıkladı.

Beyrut'ta Aruri'ye yönelik gerçekleştirilen saldırının, İsrail'in Suriye'de 25 Aralık'ta düzenlediği hava saldırısında öldürülen İran Devrim Muhafızları Komutanlarından Seyid Rıza Musevi'ye yönelik suikastin devamı olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Bu suç, cezasız ve karşılıksız kalmayacaktır" dendi.

Açıklamada ayrıca, Beyrut'un kalbinde işlenen bu suikastın, Lübnan'a, halkına, güvenliğine, egemenliğine yönelik ciddi bir saldırı teşkil ettiği ve tehlikeli siyasi ve güvenlik mesajı niteliğinde olduğu aktarıldı. Aruri suikastının İsrail ve Hizbullah Hareketi arasındaki savaşın gidişatında tehlikeli bir gelişme olduğu kaydedildi.

Lübnan, İsrail'i BM'ye şikayet edecek

Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Lübnan Dışişleri Bakanlığı’na, Beyrut’a saldırı düzenleyen İsrail’i Birleşmiş Milletler'e (BM) şikayet etme talimatı verdi.

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre Mikati, Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib ile İsrail'in Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el Aruri'ye yönelik suikast saldırısını görüştü. Mikati'nin Buhabib'e, Beyrut’a saldırı düzenleyen İsrail’i Birleşmiş Milletler'e (BM) şikayet etme talimatı verdiği ifade edildi. Başbakan Mikati'nin, Beyrut saldırısının yanı sıra İsrail'in son dönemlerdeki Lübnan'a yönelik tüm ihlallerinin de dosyaya dahil etmesini istediği kaydedildi.

BM’den itidal çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Florencia Soto Nino, günlük basın toplantısında konuya ilişkin açıklama yaptı. Gelişmelerin "çok endişe verici" olduğunu aktaran Nino, durumun Genel Sekreter'in de daha önce uyardığı "bölgeye yayılma riskini" ortaya koyduğunu belirtti.

Nino, saldırıyla ilgili henüz tüm detayların netleşmediğini belirterek, "Genel Sekreter, tüm taraflara azami itidal ve acilen bölgesel gerginliği azaltma çağrısında bulunuyor" dedi.

Nino, uluslararası toplum üyelerine bölgede gerginliğin artmasını engellemek için yoğun çaba sarf etmeleri çağrısını yineleyerek, "Düşüncesizce atılacak ve bölgede şiddeti tetikleyecek adım istemiyoruz" diye konuştu.

Salih el-Aruri kimdir?

(AS)