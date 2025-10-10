Hamas: “Şer bi dawî bû, agirbesta mayînde destpêkir”

Endamê Buroya Siyasî ya Hemasê û Serokê Lijneya Danûstandinan Xelîl el-Haye, roja Pêncşemê ragihand ku "şerê li Xezeyê bi dawî bûye û agirbesteke mayînde dest pê kiriye."
Haye bi CNN Internationalê re axivîye û gotiye, “Em îro gihiştine rêkeftineke ji bo bidawîanîna şer û destdirêjiya li ser gelê me, destpêkirina bicihanîna agirbesteke mayînde, vekişîna hêzên dagirker, anîna alîkariyan, vekirina Deriyê Refahê bi her du aliyan ve û pevguhertina dîlan radigihînin."
Tê çaverêkirin ku Hamas 72 demjimêr piştî destpêkirina agirbestê 20 dîlgirtiyên Îsraîlî yên ku tê texmînkirin sax in, serbest berde.
Xelîl Heye eşkere kir ku dê 250 girtiyên Hemasê yên ku li Îsraîlê cezayê heta hetayê li wan hatiye birîn, li gel hezar û 700 girtiyên din ên xelkê Xezeyê ku piştî 7ê Çiriya Pêşîn a 2023yan hatine desteserkirin, bên berdan.
Li Xezeyê li ser agirbestê rêkeftin çêbû
“Şer bi temamî bi dawî bûye”
Xelîl Heye anî ziman: "Me ji birayên navbeynkar û birêvebiriya Amerîkayê garantî wergirtiye û hemûyan tekezî li ser wê yekê kiriye ku şer bi temamî bi dawî bûye.
Em dê bi hêzên niştimanî û Îslamî re ji bo temamkirina gavên din û ji bo bidestxistina berjewendiyên gelê Filistînê û diyarkirina çarenivîsa xwe karê xwe bidomînin, heta ku dewleta serbixwe ya Filistînê ku paytexta wê Quds be, were avakirin."
"Me bi berpirsyariyeke mezin nêzîkatiya plana Serok Donald Trump kir û me bersivek pêşkêş kir ku berjewendî û mafên gelê me misoger dike û xwînrijandinê radiwestîne. Her wiha nêrîna me ya ji bo rawestandina şer jî di nav de ye."
Trump dê serdana Misirê bike
Nûnerê Taybet ê Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê(DYA) yê Rojhilata Navîn Steve Witkoff ragihand ku Trump dê hefteya bê biçe Misirê.
Serokê Misirê Abdulfettah El-Sîsî roja Pêncşemê ji bo hewldanên wî yên piştî peymana agirbestê ya ku Hamas û Îsraîlê li Xezeyê pêk anîn spasiya Serokê Amerîkayê Donald Trump kir.
Sisi bi telefonê bi Serokê Amerîkayê re axivî û ji bo rola wî ya di peymanê de ji Trump re got, "Tu hêjayî Xelata Aştiyê ya Nobelê yî."
Sîsî her wiha Trump vexwend ku beşdarî merasîmek li Misirê bibe da ku îmzekirina peymana agirbestê li Xezeyê pîroz bike.
Qonaxa yekem a peymanê di dema hevdîtinên li Misirê de hate îmzekirin.
(AEK/AY)
*Çavkanî: Rudaw, AA, MA