Hamas: "Savaş bitti, kalıcı ateşkes başladı"

Hamas Siyasi Büro Üyesi ve Müzakere Heyeti Başkanı Halil El Hayye, perşembe günü "Gazze Şeridi'ndeki savaşın sona erdiğini, kalıcı ateşkesin başladığını" duyurdu.

Hayye, CNN International'a verdiği röportajda, “Bugün, halkımıza yönelik savaşın ve saldırıların sona ermesi, kalıcı ateşkesin başlaması ve işgal güçlerinin çekilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını ilan ediyoruz,” dedi.

Euronews'un haberine göre, Hamas lideri, örgütün 7 Ekim 2023'te İsrail'e düzenlediği saldırı sonrasında tutuklanan bin 700 kişi ve buna ek olarak, müebbet hapis cezasına çarptırılmış 250 Filistinlinin anlaşma kapsamında serbest bırakılacağını aktardı.

Hayye, "Anlaşma, Refah Sınır Kapısı'nın her iki taraftan açılmasını içeriyor. İsrail, Filistinli kadın ve çocuk tüm mahkumları serbest bırakacak," diye konuştu.

İsrail Devlet TV'si anlaşma metnini açıkladı

Anadolu Ajansı, İsrail devlet televizyonu KAN'ın, Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşması taslağı olduğu iddia edilen medya sızmış metni paylaştı.

Buna göre, Gazze'de ateşkesin İsrail kabinesinin anlaşmayı onaylamasının ardından devreye girecek.

İsrail hükümetinin onayından sonra karar arabuluculara bildirecek ve ateşkesin devreye girdiği duyurulacak. Ateşkesin açıklanmasından sonraki 24 saatte İsrail ordusu güncellenen haritadaki hatlara çekilecek.

KAN Hamss'ın açıklamasını doğrulayarak İsrail ordusunun çekilmesi tamamlandıktan sonraki 72 saatlik sürede Hamas'ın Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin tamamını teslim edeceği, İsrail'in de buna karşılık 250 ağır hapis cezasına çarptırılmış Filistinli esir ile 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze Şeridi'nden alıkonulan 1700 kişi ve 22 çocuğu serbest bırakacağını, ayrıca İsrail tarafından öldürülen 360 Filistinlinin cenazesinin teslim edileceğini duyurdu.

"Savaşın bittiğine dair güvence aldık

Hayye ayrıca, "Arabuluculardan ve ABD yönetiminden savaşın bittiğine dair güvence aldık ve sonraki adımları atmak üzere ulusal ve İslami güçlerle çalışmaya devam edeceğiz," dedi.

Perşembe günü İsrail ve Hamas, ABD Başkanı Donald Trump’ın arabuluculuğunda yapılan “barış anlaşması”nın ilk aşaması kapsamında, Gazze’deki İsrailli rehinelerin serbest bırakılması karşılığında yüzlerce Filistinli tutuklunun salıverilmesini öngören bir ateşkes anlaşmasına vardı.

KISMİ ÇEKİLME VE ESİR TAKASI Gazze’de ateşkes anlaşmasına varıldı

Trump Mısır'a gidecek, Sisi "Nobel'i hak ediyor" diyor

ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Trump’ın gelecek hafta Mısır’a gideceğini açıkladı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi, Gazze'de Hamas ve İsrail'in vardığı ateşkes anlaşması sonrası perşembe günü ABD Başkanı Donald Trump'a çabalarından ötürü teşekkür etti.

ABD Başkanıyla bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Sisi, anlaşmadaki rolü nedeniyle Trump'a "Nobel Barış Ödülü'nü hak ediyorsunuz," dedi.

Sisi ayrıca, Trump’ı, Gazze'deki ateşkes anlaşmasının imzasını kutlamak için Mısır’da yapılacak törene katılmaya davet etti.

Anlaşmanın ilk aşaması Mısır’daki görüşmeler sırasında imzalanmıştı.

