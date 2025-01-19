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Yayın Tarihi: 19 Ocak 2025 12:23
 ~ Son Güncelleme: 19 Ocak 2025 13:27
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Hamas rehine listesini açıkladı, ateşkes başladı

İsrail, Hamas'ın serbest bırakacağı 3 rehinenin ismini açıklamadığı gerekçesiyle Gazze'deki saldırılarını sabah saatlerinde sürdürdü. Rehinelerin isminin açıklanması üzerine ateşkes öğle saatlerinde devreye girdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Hamas rehine listesini açıkladı, ateşkes başladı
*Fotoğraf: AA

Hamas'ın İsrail ile varılan ateşkes ve esir değişimi anlaşması kapsamında serbest bırakacağı 3 kişinin isimlerini açıklamasıyla beraber, Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği duyuruldu.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Hamas'ın listesinin teslim alındığı belirtildi. Açıklamada, ateşkesin yerel saat ile 11.15'te (TSİ 12.15) yürürlüğe girdiği açıklandı.

Hamas'ın silahlı kolu Kassam Tugayları, İsrail ile varılan ateşkes ve esir değişimi anlaşması kapsamında serbest bırakacağı 3 kişinin isimlerini açıkladı.

Böylece saat ile 8:30'da devreye girmesi beklenen ateşkes, gecikmeli olarak yerel saat ile 11:15'te (Türkiye saati ile 12:15) devreye girdi.

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, varılan anlaşma sonucu ilk olarak, 3 İsrailli kadın esirin salıverileceğini belirtti.

Ebu Ubeyde, İsrailli Romi Gonen (24), Emily Damari (28) ve Doron Steinbrecher​​​​​​​ (31) adlı kadın esirlerin bugün serbest bırakılacağını duyurdu.

İsrail hava saldırısı düzenledi

Öte yandan İsrail, "serbest bırakılacak rehinelerin listesi" sunulmadığı gerekçesiyle bu sabah Gazze'ye hava saldırısı düzenledi. İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda ilk belirlemelere göre 14 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

İsrail ile Hamas arasında mutabakata varılan Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşması, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Hamas'tan istediği "serbest bırakılacak rehinelerin listesinin" sunulmadığı gerekçesiyle ertelendi.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, yaptığı açıklamada, Hamas'ın serbest bırakılacak kadın esirlerin isimlerini vermeyerek yükümlülüklerini yerine getirmediğini açıkladı.

Hagari, "Başbakan'ın talimatı uyarınca, Hamas yükümlülüklerini yerine getirmediği sürece ateşkes yürürlüğe girmeyecek. İsrail ordusu, Hamas anlaşmaya ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmediği sürece Gazze'de saldırılarına devam ediyor” dedi.

İsrail ile Hamas arasındaki ilk esir takası başlıyor
İsrail ile Hamas arasındaki ilk esir takası başlıyor
Bugün 09:37

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
Gazze İsrail ateşkes
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